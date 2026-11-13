Estado anuncia construção de nova sede para o Cerest, em Ametista do Sul

A saúde dos profissionais da mineração é uma das prioridades da assistência em Ametista do Sul, município cuja economia tem no garimpo de pedras preciosas uma de suas principais atividades. Para fortalecer o atendimento a essa população, o governo do Estado está investindo R$ 1,23 milhão na construção da nova sede do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest). A pedra fundamental da obra foi lançada na quinta-feira (12), com a presença da titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann.

Com mil metros quadrados distribuídos em dois andares, a nova estrutura vai oferecer melhores condições de atendimento e acompanhamento aos cerca de 1,5 mil pacientes com silicose de 12 municípios da região, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

O trabalho desenvolvido pelo Cerest está diretamente relacionado à necessidade de atenção à saúde respiratória em Ametista do Sul e nos municípios vizinhos. Além do acompanhamento dos trabalhadores expostos à poeira mineral, a região conta com o Ambulatório de Pneumologia do Hospital São Gabriel, também localizado na cidade, que amplia o acesso ao diagnóstico e ao atendimento de pessoas com diferentes doenças pulmonares.

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O serviço atende aproximadamente 240 pacientes por mês, provenientes de municípios vinculados à 2ª, à 11ª e à 15ª Coordenadorias Regionais de Saúde. Entre eles estão garimpeiros e trabalhadores da mineração, mas também pessoas com outras condições respiratórias, como asma, bronquite e enfisema pulmonar.

O Cerest de Ametista do Sul é reconhecido nacionalmente pela atuação na prevenção, no diagnóstico e no acompanhamento da silicose, doença pulmonar grave, irreversível e incurável, causada pela inalação de poeira de sílica livre cristalina durante atividades de extração mineral. O município é o maior produtor de ametistas do Brasil.

Atualmente, o serviço conta com uma equipe de dez profissionais, incluindo médicos, psicólogos e fisioterapeutas, que realizam cerca de 300 atendimentos mensais aos garimpeiros. Também são feitas, em média, dez inspeções por mês nos ambientes de trabalho, para identificar riscos à saúde dos trabalhadores. O Cerest ainda atua na capacitação das equipes de saúde dos municípios de referência para a identificação de novos casos e o estabelecimento da relação entre a doença e a atividade profissional.

Além dos R$ 330 mil destinados aos equipamentos do Ambulatório de Pneumologia, os recursos contemplaram melhorias no pronto atendimento de urgência e emergência, aquisição de aparelhos para a lavanderia, gerador de energia e camas hospitalares, além de ultrassom, sistema de radiografia digital e infraestrutura para o setor de diagnóstico por imagem.

Os investimentos contribuíram para qualificar a estrutura de um hospital que chegou a enfrentar o risco de fechamento e ampliaram sua capacidade de atendimento à população de Ametista do Sul e de municípios da região.