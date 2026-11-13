Construção de ponte no Rio Botucaraí em Cachoeira do Sul tem aprovação técnica

Após ter o processo considerado perdido em 2024, o projeto de quase R$ 2 milhões da ponte sobre o Rio Botucaraí, na divisa entre Cachoeira do Sul e Candelária, o projeto teve aprovada a documentação técnica, considerada fundamental pela prefeitura para a continuidade da tramitação do projeto.
A aprovação ocorreu durante uma reunião institucional em Brasília, junto à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), que teve a participação do prefeito Leandro Balardin; da secretária municipal de Gestão, Governança, Parcerias e Inovação, Paola Braga; e da engenheira civil Wilma Virgínia Assunção, coordenadora técnica da Sedec.
Destruída pelas históricas inundações de 2024, a estrutura original deixou de existir, comprometendo a ligação entre comunidades dos dois municípios. A atual gestão mobilizou sua equipe técnica para reorganizar a documentação, elaborar os projetos de engenharia e retomar as tratativas necessárias para viabilizar o empreendimento.
A estrutura projetada em alvenaria e estaqueamento em concreto armado terá 38 metros de extensão por 5,5 metros de largura, com investimento estimado em R$ 1.987.385,85.
Além de restabelecer uma ligação interrompida pelas enchentes, a obra é estratégica para a mobilidade regional, oferecendo mais segurança aos moradores, facilitando o transporte da produção agrícola e fortalecendo a integração entre Cachoeira do Sul e Candelária.
O processo, protocolado originalmente em junho de 2024, integra o conjunto de três pontes do interior cuja reconstrução vem sendo trabalhada pela atual administração. Com a aprovação da documentação técnica, mais uma etapa foi superada na busca pelos recursos necessários à execução da obra.
"O avanço demonstra que, mesmo diante de processos que pareciam sem solução, planejamento, trabalho técnico e articulação institucional podem recuperar projetos essenciais para as comunidades e transformar demandas históricas em conquistas concretas", resumiu a secretária Paola Braga.