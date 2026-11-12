Com prejuízo de R$ 594 mil, Barracão decreta Situação de Emergência

O Governo Municipal de Barracão, por meio do prefeito Luiz Carlos da Silva, oficializou na terça-feira (10), o Decreto nº 737/2026, que declara Situação de Emergência em todo o território municipal, em decorrência das fortes chuvas registradas nos dias 4, 6 e 7 de novembro.
Conforme os levantamentos técnicos que fundamentaram o decreto, 100% do território municipal e seus 4.915 habitantes foram afetados, direta ou indiretamente, principalmente pelos danos à infraestrutura viária, dificuldades de deslocamento e prejuízos à produção agropecuária.
Na agricultura, o levantamento da Emater/RS-Ascar aponta prejuízos estimados em R$ 594.380,00, atingindo aproximadamente 200 produtores familiares. Entre as culturas afetadas, as perdas chegam a 50% na produção de trigo, 23% na uva destinada à indústria e 15% no milho.
Os impactos também atingiram a educação, com a suspensão das atividades em cinco escolas, afetando 610 estudantes e 106 servidores. Na área da saúde, os atendimentos foram temporariamente comprometidos por alagamentos e interrupções no fornecimento de serviços essenciais.
Até o momento, o Município contabiliza R$ 44.520,00 em despesas emergenciais, custeadas com recursos próprios, destinadas principalmente à aquisição de tubos de concreto, combustível e manutenção de serviços essenciais. Esse valor não contempla os investimentos que ainda serão necessários para a recuperação definitiva das estradas, pontes, bueiros e demais estruturas danificadas.
O decreto também aponta a necessidade de distribuição de 200 cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Com validade inicial de 180 dias, a medida permite ampliar a mobilização dos órgãos municipais, executar ações emergenciais e buscar apoio de outras esferas de governo para enfrentar os prejuízos.