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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 17:16

Osório revitaliza ruas e orla de Atlântida Sul e Mariápolis

Reforma do calçadão, substituição de placas de identificação de ruas e reconstrução das passarelas estão entre as ações de revitalização

Reforma do calçadão, substituição de placas de identificação de ruas e reconstrução das passarelas estão entre as ações de revitalização

PREFEITURA DE OSÓRIO/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
Desde a última semana, o distrito de Atlântida Sul, em Osório, recebe equipes da secretaria municipal de Obras, Saneamento e Trânsito, para a manutenção de ruas com a realização de capina e pintura de meios-fios, abrangendo também o balneário de Mariápolis. As ações serão realizadas no distrito até o final do ano. Uma delas será a substituição das placas de identificação de ruas e um mutirão para o conserto e a troca de luminárias. 
Desde a última semana, o distrito de Atlântida Sul, em Osório, recebe equipes da secretaria municipal de Obras, Saneamento e Trânsito, para a manutenção de ruas com a realização de capina e pintura de meios-fios, abrangendo também o balneário de Mariápolis. As ações serão realizadas no distrito até o final do ano. Uma delas será a substituição das placas de identificação de ruas e um mutirão para o conserto e a troca de luminárias. 
Entre as intervenções estão ainda a construção de seis passarelas de acesso à orla e a reforma de outras sete, além de serviços de contenção de areia e reforma no calçadão que, durante o inverno e outono, sofreu avarias devido às fortes ressacas. A partir da próxima semana, o cronograma será ampliado, com ações de limpeza da orla. Entre os serviços previstos estão a pintura de faixas de segurança e melhorias na sinalização de trânsito, com foco na mobilidade e na segurança de motoristas e pedestres.

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