Rota do Surf deve atrair investimentos em turismo no litoral

A aprovação da criação da Rota do Surf na Assembleia Legislativa, no início deste mês deve atrair investimentos a 12 municípios no litoral do Rio Grande do Sul. O texto, aprovado por unanimidade, prevê que o governo do Estado faça parcerias com instituições públicas e privadas para a implementação de ações voltadas à promoção do trajeto turístico.

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O projeto foi apresentado pelo deputado estadual Capitão Martim em 2024. O texto original incluía oito praias: a Praia do Cassino, em Rio Grande; a Praia de Cidreira; a Praia de Imbé; a Praia de Tramandaí; a Praia de Atlântida, em Xangri-lá; a Praia de Capão da Canoa; a Praia de Arroio do Sal; e a Praia de Torres.

Entretanto, a proposta recebeu uma emenda do deputado Luciano Silveira (MDB) incluindo praias de mais quatro municípios: a Praia de Atlântida Sul, em Osório; a Praia de Santa Rita de Cássia, em Terra de Areia; a Praia de Balneário Pinhal; e a Praia do Hermenegildo, em Santa Vitória do Palmar.

A matéria foi aprovada no início de novembro, em uma tramitação conclusiva na Comissão de Economia, Trabalho, Desenvolvimento Sustentável e Turismo, da Assembleia Legislativa. A aprovação por “tramitação conclusiva” está prevista no Regimento Interno da Casa, permitindo que algumas matérias sejam aprovadas apenas com o voto das comissões, sem a necessidade de ir ao plenário.

“A Rota de Surf, difundindo a prática do esporte para fins de saúde, lazer e oferecer um melhor cenário para treinos aos atletas, mas também para promover o turismo e o respeito ao meio ambiente aos municípios integrantes da rota, irá trazer benefícios diretos à economia, cultura e qualidade de vida dos gaúchos”, argumenta Capitão Martim na justificativa do projeto.

O secretário municipal do Turismo de Torres, Gabriel de Mello, celebrou a aprovação da matéria. Segundo o titular da pasta, o surf atrai milhares de turistas à cidade anualmente. Além disso, ele menciona que muitos empresários viajam a negócios para Torres na quinta ou sexta-feira e acabam passando o fim de semana na cidade para praticar o esporte nas águas torrenses.

Mello elogia ainda o fato de o texto final incluir vários municípios na Rota do Surf. Na avaliação de Mello, isso facilita a captação de recursos. “Seria mais fácil dizer que Torres é a Capital do Surf no Rio Grande do Sul. Mas, quando o projeto cria uma rota (entre vários municípios), abre a possibilidade de buscar recursos para toda uma região nos ministérios do Turismo, do Esporte, das Cidades e até da Saúde. O turismo deve ser pensado regionalmente, não só dentro de uma cidade”, analisa.

O titular da pasta pretende iniciar a captação de recursos a partir de janeiro. “Estou muito feliz com a aprovação da Rota do Surf. Inclusive, em janeiro, já começaremos a peregrinação em Brasília para buscar recursos para desenvolver o surf como o esporte do litoral gaúcho”, projeta.

O litoral gaúcho tem mais de 600 quilômetros de extensão. De acordo com um levantamento realizado pela International Surfing Association (ISA), o Brasil tinha mais de três milhões de surfistas em 2021.