Orçamento de Pelotas supera R$ 3 bilhões em 2027

A Lei Orçamentária Anual (LOA) de Pelotas propõe para 2027 um total de R$ 3,19 bilhões, aumento de 38% em relação a 2025, quando o planejamento de receitas e despesas foi fixado no último ano da gestão anterior, e de 10% no comparativo com 2026.
O documento foi apresentado pelo prefeito Fernando Marroni na manhã da quinta-feira (12). A LOA será protocolada na Câmara de Vereadores até o dia 15 deste mês, conforme legislação municipal.
A área de Saúde, assim como para 2026, ficará com a maior fatia do bolo orçamentário, com R$ 603,2 milhões. Deste montante, a rubrica que responde pela redução das filas de atendimento especializado, receberá o maior investimento do setor, com a destinação de R$ 297,2 milhões, seguida da Atenção Primária - construção, funcionamento e reformas de Unidades Básicas de Saúde -, com R$ 131,7 milhões.
Mais da metade dos R$ 500,2 milhões destinados à educação serão investidos no ensino fundamental oferecido nas escolas da rede: estão estimados R$ 323,5 milhões para a área. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, que atende crianças de zero a cinco anos da creche à pré-escola, deverá contar com R$ 132 milhões. A LOA 2027 também prevê R$ 15,5 milhões para o transporte escolar, consolidando os principais investimentos da área para o ano que vem.
O documento também estima receitas e fixa despesas para serviços de saneamento e zeladoria, com R$ 310 milhões; habitação, R$ 228,2 milhões - mais da metade para viabilizar projetos do programa Minha Casa Minha Vida; infraestrutura e pavimentação, R$ 227, 4 milhões; resiliência e defesa civil, R$ 74 milhões; assistência social, R$ 64,7 milhões); cultura, R$ 34 milhões; políticas para pessoas com deficiência, R$ 32 milhões, dos quais R$ 18,5 mi para educação especial; o duodécimo do Legislativo, R$ 49,4 milhões; entre outras rubricas.
A audiência pública também permitiu a participação da sociedade civil. Houve intervenções do Legislativo, a cargo da vereadora Míriam Marroni, de representantes de entidades de pessoas com deficiência, de conselhos municipais, da UFPel e de entidades de classe.