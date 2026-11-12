Prefeitura inaugura nova ponte Chicuta Oliveira em Pelotas

A Prefeitura de Pelotas entregou, nesta terça-feira (10), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), a Ponte Chicuta Oliveira, localizada no 4º distrito (Triunfo), que teve que ser reconstruída por completo depois de apresentar sérios danos na estrutura. Outras reformas na zona rural seguem acontecendo pela secretaria, como obras de patrolamento, cascalhamento, roçado e limpeza de bueiros e valetas, como a da estrada do Rincão do Andrade no 7º distrito (Quilombo).
As melhorias constantes de estradas e travessias são fundamentais para a segurança e bem-estar de quem mora ou transita pela colônia, além de facilitar o tráfego para o escoamento da produção. De acordo com o secretário da SDR, Antônio Leonel, a ponte Chicuta Oliveira recebe intervenções constantes e a reforma do zero serviu para garantir mais estabilidade.
A colônia conta com outras 350 passarelas em todos os oito distritos do município, que contemplam tanto estruturas de madeira quanto de concreto, além de obras de melhoria nas estradas, como o patrolamento, que nivela o solo, o cascalhamento, que aplica material para melhor tráfego e a limpeza de bueiros e valetas, mantendo a qualidade de vias cruciais para o morador da zona rural.
A estrada do Rincão do Andrade, localizada no 7º distrito de Pelotas, no Quilombo, foi uma das últimas da programação a receber obras de requalificação pela equipe da secretaria, que incluiu patrolamento e requalificações de travessias do trecho.
A próxima ponte a receber melhorias, conforme informações da secretaria, é a do Contagem, localizada na Colônia Z3, no 2º distrito, antiga estrada para São Lourenço que se encontra interditada para iniciar a obra. A travessia será refeita completamente, visando suportar veículos pesados já que só estava liberada para veículos leves.