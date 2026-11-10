Reinauguração do Museu Grupelli acontece no domingo em Pelotas

A Prefeitura de Pelotas
, por meio da Secretaria de Turismo e em parceria com o Grupo Associativo dos Empreendedores em Turismo Rural de Pelotas (Gassetur), promove neste domingo (15) o Festival de Turismo Rural
. O evento será realizado na Casa Grupelli, localizada na Colônia Maciel, no 7º distrito, e marca a reinauguração do Museu Grupelli
, espaço de preservação do patrimônio histórico e da memória local, que sofreu danos com as últimas enchentes que afetaram o arroio Quilombo.
Das 10h às 20h, a programação contará com música ao vivo, produtos da agricultura familiar e coloniais comercializados diretamente pelos produtores, gastronomia e cervejas artesanais da região. O público também poderá participar de oficinas de gastronomia e aproveitar uma área com brinquedos para as crianças.
O festival tem como foco a valorização da agricultura familiar, além de dar visibilidade à cultura e aos produtos das comunidades quilombolas e indígenas da região. Segundo o secretário de Turismo, Jader Prestes, o evento será uma oportunidade para reunir família e amigos, vivenciar o ambiente rural e conhecer a riqueza cultural, turística e gastronômica da região.
As atrações musicais incluem Banda Metais & Cia, Matheus Almeida, Lipe Carvalho e Banda e Banda Estrela do Sol. O Festival de Turismo Rural conta também com o apoio da Emater, Doces Caminhos Rurais, Serra dos Tapes e Frigorífico Castro.