Novo Hamburgo promove feira de adoção na Praça do Imigrante

A Diretoria de Bem-Estar Animal (DBEA), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Smmadu) de Novo Hamburgo, realizará, no próximo dia 28 de novembro, das 10 às 13 horas, um evento de adoção na Praça do Imigrante, no bairro Centro.
A iniciativa tem como objetivo proporcionar uma oportunidade para que cães encontrem um novo lar e uma família disposta a oferecer carinho e cuidados. Para adotar um animal, é necessário ter mais de 21 anos, levar um documento oficial com foto, comprovante de residência e comprovar possuir um local adequado para a permanência do animal.
Além da adoção de animais, o evento também pretende arrecadar ração e utensílios pet para o Banco Municipal. Instituído pela Lei Municipal nº 3.643/2025, o Banco Municipal de Ração tem como objetivo arrecadar e distribuir alimentos e utensílios para animais.
Além de rações secas e úmidas, sachês e petiscos, também podem ser doados brinquedos, potes, coleiras, guias, mantas, roupas, acessórios e casinhas, desde que estejam em boas condições de uso e dentro do prazo de validade.
A população está convidada a participar do evento, conhecer os animais disponíveis para adoção e contribuir com a campanha de arrecadação. A expectativa é proporcionar novos lares aos pets e fortalecer a rede de apoio à causa animal no município.