Corsan fará monitoramento da balneabilidade de 55 praias do RS no Verão

A Corsan inicia na próxima segunda-feira (16), o monitoramento da qualidade da água em 55 praias e balneários de 36 municípios do Rio Grande do Sul. Pelo 11º ano consecutivo, a Companhia coloca sua estrutura laboratorial à disposição do Programa Balneabilidade, desenvolvido pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). As análises serão realizadas até 22 de fevereiro de 2027 e vão subsidiar os boletins semanais que informam à população quais locais estão próprios ou impróprios para banho.
A parceria aproveita a capacidade técnica da Corsan, que realiza aproximadamente 920 mil análises mensais para controlar a qualidade da água distribuída aos gaúchos. No programa, essa estrutura é utilizada para uma finalidade diferente: identificar indicadores de contaminação nas águas de praias, rios e lagoas, contribuindo para a segurança dos banhistas e o monitoramento ambiental.
As amostras coletadas passam por análises microbiológicas, incluindo a identificação de coliformes totais e de Escherichia coli, bactéria indicadora de contaminação fecal. Os exames são realizados nos laboratórios das unidades da Corsan nos municípios monitorados.
Em seis balneários de Arambaré, Barra do Ribeiro, Osório, São Lourenço do Sul e Tapes, também haverá avaliação de cianobactérias, microrganismos que podem produzir toxinas prejudiciais à saúde humana e animal. Esse trabalho é conduzido pelo Laboratório Central de Águas, em Porto Alegre, que recebeu investimentos de aproximadamente R$ 5 milhões para ampliar sua capacidade.
Durante 15 semanas, as coletas serão realizadas em balneários do Litoral Médio, Litoral Sul e das regiões hidrográficas do Guaíba e do Uruguai. Os resultados serão inseridos pelas equipes da Corsan diretamente no sistema da Fepam, responsável por interpretar os dados, classificar os pontos conforme os critérios da Resolução Conama nº 274/2000 e divulgar os boletins semanais.
Municípios atendidos
Alegrete, Arambaré, Arroio Grande, Balneário Pinhal, Barra do Ribeiro, Cacequi, Cachoeira do Sul, Candelária, Capão da Canoa, Cristal, Dom Pedrito, General Câmara, Jaguari, Manoel Viana, Mata, Mostardas, Nova Palma, Osório, Pedro Osório, Piratini, Restinga Sêca, Rio Grande, Rio Pardo, Rosário do Sul, Santa Maria, Santa Vitória do Palmar, Santiago, Santo Antônio da Patrulha, São Francisco de Assis, São Jerônimo, São José do Norte, São Lourenço do Sul, São Vicente do Sul, Tapes, Tavares e Viamão.