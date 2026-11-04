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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 18:02

Comissão de Economia da Assembleia aprova criação da Rota do Surf

Iniciativa busca fomentar o turismo, promover a prática do esporte e valorizar as praias do estado

Iniciativa busca fomentar o turismo, promover a prática do esporte e valorizar as praias do estado

PREFEITURA DE TORRES/DIVULGAÇÃO/JC
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Jornal Cidades
Na reunião ordinária desta quarta-feira (4), a Comissão de Economia, Trabalho, Desenvolvimento Sustentável e Turismo aprovou o projeto de lei que institui a Rota do Surf no Rio Grande do Sul. O colegiado elegeu o deputado estadual Paparico Bacchi como vice-presidente da comissão e também aprovou requerimento de audiência pública. A reunião foi conduzida pelo deputado Gustavo Victorino, presidente da comissão.
Na reunião ordinária desta quarta-feira (4), a Comissão de Economia, Trabalho, Desenvolvimento Sustentável e Turismo aprovou o projeto de lei que institui a Rota do Surf no Rio Grande do Sul. O colegiado elegeu o deputado estadual Paparico Bacchi como vice-presidente da comissão e também aprovou requerimento de audiência pública. A reunião foi conduzida pelo deputado Gustavo Victorino, presidente da comissão.
De autoria do deputado Capitão Martim, o objetivo da Rota do Surf é fomentar o turismo, promover a prática do esporte e valorizar as praias do estado. O trajeto será composto pela Praia do Cassino, no município de Rio Grande; Praia de Cidreira; Praia de Imbé; Praia de Tramandaí; Praia de Atlântida, no município de Xangri-lá; Praia de Capão da Canoa; Praia de Arroio do Sal e Praia de Torres.
A proposta recebeu parecer favorável do relator Guilherme Pasin com emenda do deputado Luciano Silveira na Comissão de Constituição e Justiça. A emenda aprovada pelo colegiado incluiu na Rota do Surf as praias Atlântida Sul, no município de Osório; Santa Rita de Cássia, no município de Terra de Areia; do Hermenegildo, no município de Santa Vitória do Palmar e a praia Balneário Pinhal. De tramitação conclusiva, a matéria segue para sanção do governador.

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