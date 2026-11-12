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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 18:31

Nova passarela da BR-153 será içada neste domingo em Erechim

Trabalhos serão realizados no km 48,8, das 8h às 12h, com operação em meia pista e possibilidade de bloqueios temporários; estrutura vai ampliar a segurança e a acessibilidade dos pedestres

Trabalhos serão realizados no km 48,8, das 8h às 12h, com operação em meia pista e possibilidade de bloqueios temporários; estrutura vai ampliar a segurança e a acessibilidade dos pedestres

PREFEITURA DE ERECHIM/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
A nova passarela de pedestres da BR-153, no perímetro urbano de Erechim, será içada neste domingo (15), na altura do km 48,8. A operação será realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Prefeitura de Erechim, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Habitação e Segurança Pública.
A nova passarela de pedestres da BR-153, no perímetro urbano de Erechim, será içada neste domingo (15), na altura do km 48,8. A operação será realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Prefeitura de Erechim, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Habitação e Segurança Pública.
Durante a manhã, das 8h às 12h, o tráfego no trecho funcionará em meia pista, com alternância de sentidos. Também poderão ocorrer bloqueios temporários em ambos os sentidos da rodovia, por curtos períodos, conforme a necessidade da execução dos trabalhos.
Motoristas e pedestres devem redobrar a atenção, respeitar a sinalização e seguir as orientações das equipes que estarão trabalhando no local.
A obra teve início em junho, com a retirada da antiga passarela para a construção de uma nova estrutura. A intervenção é importante para garantir mais segurança e acessibilidade aos pedestres que utilizam diariamente a travessia, especialmente moradores do bairro Progresso e de regiões próximas.
O cronograma dos trabalhos foi impactado por períodos de chuva intensa, além do tempo necessário para a secagem e cura das estruturas de concreto das fundações, etapas fundamentais para a continuidade da instalação.

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