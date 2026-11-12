Ivoti assina contrato de investimento para 2ª etapa da duplicação da Castro Alves

A prefeitura de Ivoti assinou, junto à Caixa Econômica Federal, o contrato de financiamento com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) destinado às obras de duplicação da Avenida Castro Alves. O investimento prevê R$ 19 milhões para a execução da segunda etapa do projeto.
Com a formalização do contrato, o Município dará andamento aos procedimentos licitatórios e demais etapas necessárias à contratação da empresa responsável pela execução das obras.
Antes da assinatura, o projeto foi apresentado à comunidade em audiência pública, ocasião em que foram detalhados os aspectos técnicos da obra e as alternativas de captação de recursos para viabilizar sua execução. Posteriormente, a proposta foi encaminhada à Câmara de Vereadores por meio de projeto de lei, aprovado pelos parlamentares.
A execução do projeto foi planejada em duas fases. A primeira etapa, iniciada em setembro deste ano, contempla as obras de infraestrutura no trecho norte da avenida. Entre as intervenções previstas está a abertura de um novo acesso junto ao Depósito Palmares, que funcionará como uma alça para o deslocamento de veículos em direção à Colônia Japonesa.
O projeto prevê também a implantação do sistema binário de circulação. Com a mudança, os veículos que seguirem no sentido sul–norte utilizarão a continuação da Rua Castro Alves, enquanto o deslocamento no sentido norte–sul será realizado pela Rua Olavo Bilac.
O investimento previsto pelo município nesta etapa é de até R$5,2 milhões de recursos próprios e outros R$5 milhões destinados às indenizações.
Já a segunda etapa, que abrange o trecho sul da avenida, tem início previsto para o primeiro semestre de 2027. A execução será viabilizada por meio de uma linha de crédito com recursos do FGTS, formalizada no contrato assinado junto à Caixa Econômica Federal.
O projeto também prevê pavimentação asfáltica, implantação de rede de esgoto, drenagem pluvial e iluminação pública. Ao longo do trecho, estão sendo implantados novos passeios públicos, com paisagismo e piso tátil, garantindo melhores condições de acessibilidade e segurança para os pedestres.