Canela investe R$ 2,2 milhões para requalificar rua Adolfo Seibt

Demanda histórica das comunidades dos bairros São José, Santa Marta e Vila Dante, a requalificação integral da rua Adolfo Seibt se tornará realidade nos próximos dias em Canela. Na última sexta-feira (6), o prefeito Gilberto Cezar e o vice-prefeito Gilberto Tegner estiveram no local para assinar oficialmente o termo de início das obras com a Construtora e Pavimentadora Pavicon, vencedora do processo licitatório para executar as melhorias.
Com isso, as intervenções devem começar em breve no trecho entre a Avenida Don Luiz Guanella e o entroncamento com a rua Ministro Francisco Brochado da Rocha, solucionando problemas como buracos e alagamentos, que motivaram inúmeras reivindicações dos moradores da região.
Durante o ato, o prefeito destacou que a rua Adolfo Seibt é considerada uma das vias em pior situação no município, em razão do desgaste provocado pelo intenso fluxo de veículos e da falta de uma base estrutural adequada quando recebeu a pavimentação em blocos intertravados, anos atrás. Agora, a via será totalmente reconstruída, com estrutura de brita e rachão, além da execução de um sistema de drenagem. O investimento total será de R$ 2.282.935,43.
Por ser uma importante via de ligação entre a Avenida Don Luiz Guanella, que dá acesso a Canela e aos bairros, e o entroncamento com a rua Ministro Francisco Brochado da Rocha, a requalificação da Adolfo Seibt estava entre as prioridades da Administração Municipal. A rua também contribui para desafogar o trânsito da cidade, funcionando como uma rota alternativa para os motoristas.
Além da drenagem e da preparação reforçada da base, o projeto prevê a pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e a sinalização completa da via ao final das obras.
Gilberto Cezar destaca que a Adolfo Seibt será a primeira de uma série de ruas que receberão investimentos do Poder Público. A próxima a ter as obras iniciadas será a rua Danton Corrêa, cuja ordem de serviço foi assinada na semana passada.
Outras vias que também estão no cronograma de obras e em processo de licitação são as ruas Frida Maria Haack, Martinho Lutero, Rodolfo Schlieper, Melvin Jones, Paul Harris e Marechal Castelo Branco, entre outras. A rua Ruy Vianna Rocha, no bairro São Luiz, também receberá obras de drenagem, e a empresa responsável pela execução das intervenções já está definida.