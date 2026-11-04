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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 17:36

Dom Pedrito investe R$ 2 milhões e implantará sua primeira via de concreto

Com previsão de conclusão em 240 dias, obra da prefeitura terá material de maior durabilidade

Com previsão de conclusão em 240 dias, obra da prefeitura terá material de maior durabilidade

Matheus Costa/Prefeitura de Dom Pedrito/Divulgação/Cidades
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Jornal Cidades
Estão em andamento as obras de construção da primeira via de concreto em Dom Pedrito, na região da Campanha. Com investimento de R$ 2,2 milhões e previsão de conclusão em 240 dias, a administração municipal escolheu o material por vantagens como a durabilidade: o material pode passar 30 anos ou mais sem manutenções, enquanto o asfalto exige intervenções a cada 10 ou 20 anos.
Estão em andamento as obras de construção da primeira via de concreto em Dom Pedrito, na região da Campanha. Com investimento de R$ 2,2 milhões e previsão de conclusão em 240 dias, a administração municipal escolheu o material por vantagens como a durabilidade: o material pode passar 30 anos ou mais sem manutenções, enquanto o asfalto exige intervenções a cada 10 ou 20 anos.
O recurso para a obra inclui a pavimentação e o sistema de drenagem, sendo que R$ 800 mil do montante foram obtidos por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal Afonso Hamm. O restante é custeado pela Prefeitura.
A área que está recebendo o novo piso abrange cinco quadras na Avenida Barão do Upacaraí, entre o Largo Isidoro Dias Lopes e a Rua Professor Pamplona, e na Rua Davi Canabarro entre a Avenida Barão do Upacaraí e a Rua Júlio de Castilhos. A área foi escolhida porque as ruas ao redor já receberam ou vão receber calçamento nos próximos meses.
“O objetivo da Prefeitura é realizar os investimentos em todo o entorno. Implantaremos pela primeira vez o piso de concreto, completando o projeto na região. Assim, vamos proporcionando cada vez mais melhorias para os moradores do bairro Getúlio Vargas, ao mesmo tempo em que geramos economia a longo prazo para o município, que não precisará mais recapear as vias com tanta frequência”, afirma o prefeito Diego da Rosa Cruz.
Além da durabilidade e vida útil, a utilização do concreto em vias públicas traz uma série de vantagens, como baixo custo de manutenção, sofrendo bem menos com buracos, trincas e deformações causadas pelo calor ou pelo tráfego pesado; suporta tráfego intenso de caminhões e ônibus sem se deformar ou ceder; para veículos pesados como caminhões, a superfície mais rígida do concreto reduz a resistência ao rolamento, gerando economia de combustível; a cor clara do concreto reflete mais a luz solar, o que ajuda a reduzir a temperatura urbana e diminui em até 40% o consumo de energia com a iluminação pública noturna; e mais segurança, pois, como a superfície não se deforma em altas temperaturas, é evitada a formação de poças de água que causam aquaplanagem em dias de chuva.

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