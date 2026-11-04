Dom Pedrito investe R$ 2 milhões e implantará sua primeira via de concreto

Estão em andamento as obras de construção da primeira via de concreto em Dom Pedrito, na região da Campanha. Com investimento de R$ 2,2 milhões e previsão de conclusão em 240 dias, a administração municipal escolheu o material por vantagens como a durabilidade: o material pode passar 30 anos ou mais sem manutenções, enquanto o asfalto exige intervenções a cada 10 ou 20 anos.
O recurso para a obra inclui a pavimentação e o sistema de drenagem, sendo que R$ 800 mil do montante foram obtidos por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal Afonso Hamm. O restante é custeado pela Prefeitura.
A área que está recebendo o novo piso abrange cinco quadras na Avenida Barão do Upacaraí, entre o Largo Isidoro Dias Lopes e a Rua Professor Pamplona, e na Rua Davi Canabarro entre a Avenida Barão do Upacaraí e a Rua Júlio de Castilhos. A área foi escolhida porque as ruas ao redor já receberam ou vão receber calçamento nos próximos meses.
“O objetivo da Prefeitura é realizar os investimentos em todo o entorno. Implantaremos pela primeira vez o piso de concreto, completando o projeto na região. Assim, vamos proporcionando cada vez mais melhorias para os moradores do bairro Getúlio Vargas, ao mesmo tempo em que geramos economia a longo prazo para o município, que não precisará mais recapear as vias com tanta frequência”, afirma o prefeito Diego da Rosa Cruz.
Além da durabilidade e vida útil, a utilização do concreto em vias públicas traz uma série de vantagens, como baixo custo de manutenção, sofrendo bem menos com buracos, trincas e deformações causadas pelo calor ou pelo tráfego pesado; suporta tráfego intenso de caminhões e ônibus sem se deformar ou ceder; para veículos pesados como caminhões, a superfície mais rígida do concreto reduz a resistência ao rolamento, gerando economia de combustível; a cor clara do concreto reflete mais a luz solar, o que ajuda a reduzir a temperatura urbana e diminui em até 40% o consumo de energia com a iluminação pública noturna; e mais segurança, pois, como a superfície não se deforma em altas temperaturas, é evitada a formação de poças de água que causam aquaplanagem em dias de chuva.