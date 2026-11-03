Pavimentação da ERS-566 atinge 80% de execução em Alegrete

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), avança na pavimentação da ERS-566, em Alegrete. A obra abrange 52,18 quilômetros entre a BRS-290 e o entroncamento de Mariano Pinto, no interior do município. Desse total, 40,9 quilômetros já receberam asfalto – quase 80% do total.
O investimento contratado é de R$ 164,2 milhões, sendo R$ 112,2 milhões provenientes do Tesouro do Estado e R$ 52 milhões em recursos de dação de imóvel estadual.
Para o secretário de Logística e Transportes, Clóvis Magalhães, a ligação contribui para o transporte da produção e o deslocamento das comunidades rurais. “A pavimentação da ERS-566 vai melhorar o acesso ao interior de Alegrete e dar mais regularidade ao transporte da produção. É um investimento que atende tanto à atividade econômica quanto às necessidades de quem depende dessa estrada no dia a dia”, ressalta.
Os serviços de terraplenagem e drenagem estão concluídos em 52,08 quilômetros. Em 46,5 quilômetros, estão prontas a base e a sub-base – camadas que dão sustentação ao asfalto. Em 5,5 quilômetros, a previsão é finalizar a preparação para o recebimento do asfalto em até 30 dias.
Outra frente prevista é a implantação do trevo na interseção com a BRS-290, no início do trecho. O começo dos serviços está condicionado à transferência do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e à liberação da área.
“O avanço do asfalto é a parte mais visível da obra, mas a ligação precisa funcionar como um conjunto. O acesso pela BRS-290 e a travessia do Arroio Capivari são pontos que exigem soluções compatíveis com o tráfego que a rodovia vai receber”, destaca o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.