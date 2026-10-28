Centro e Vale do Taquari elegem duplicações como prioridades a Zucco

Parte das reivindicações é histórica, já vinha sendo apresentada ao governo de Eduardo Leite e deve ter continuidade, ou chegou a ser mencionada a Zucco durante a campanha. As rodovias das duas regiões, que já tinham alta taxa de utilização e necessidade de melhorias , foram muito avariadas pelas enchentes de 2024. Zucco venceu a eleição no primeiro turno, com 58,05% dos votos.

A duplicação de rodovias é a prioridade absoluta das associações de municípios da região central do Rio Grande do Sul, no entorno de Santa Maria, e do Vale do Taquari. No Centro, o foco é a continuidade da duplicação da RSC-287; no Vale, a das RS-130 e RS-453. Em uma série de reportagens que teve início na segunda-feira (26), o Jornal Cidades levantou a demanda número um das entidades das nove regiões funcionais do Estado, que será levada ao governador eleito, Luciano Zucco , assim que as associações tiverem oportunidade de se reunir com ele. As informações foram obtidas em entrevistas com os presidentes das entidades.

Amcentro quer nova frente de obras na RSC-287, a partir de Santa Maria

O presidente da Associação dos Municípios da Região Central do Estado (Amcentro) e prefeito de Agudo, Luís Henrique Riffel, afirma que a entidade vai pleitear ao governador eleito, Luciano Zucco, a abertura de uma nova frente de obras na duplicação da RSC-287, no sentido de Santa Maria a Santa Cruz do Sul. A reivindicação já vinha sendo tratada com o governo do Estado desde o ano passado e deve ser pauta prioritária nas conversas com o futuro gestor.

Hoje, as obras da Rota de Santa Maria avançam de Tabaí em direção a Santa Maria. A proposta é que os trechos se encontrem. Segundo Riffel, a concessão, com prazo de 30 anos, está no quinto ano, e a previsão inicial de duplicação para o lado de Santa Maria é a partir do ano 18. São mais de 200 quilômetros de duplicação ao todo, e a cidade, quinta maior do Estado, "ficou por último, ficou para trás", na avaliação do prefeito.

Riffel diz que a entidade é contrária a aumentos considerável da tarifa, à instalação de novas praças de pedágio ou ao sistema free flow. "Não tem nem conversa", resume o prefeito, que aponta a baixa qualidade do trecho. Segundo ele, são cinco praças de pedágio no trecho de concessão a partir de Santa Maria, duas delas em menos de 60 quilômetros na área da Amcentro. Entre Paraíso do Sul e Santa Maria, trecho de cerca de 80 quilômetros, não há duplicação e, de acordo com o presidente, há poucos serviços de tapa-buraco.

Como reflexo, a viagem de Agudo a Santa Maria, de 60 quilômetros, que levaria de 50 a 55 minutos, não é feita em menos de 1h15min, segundo Riffel, que também cita risco de pneus furados e de acidentes.

Para viabilizar a nova frente, o prefeito defende que o governo estadual renegocie a dívida com a União para investir o valor em infraestrutura e reconstrução. Ele critica o uso de recursos do fundo de reconstrução do RS, Funrigs, em outras áreas e afirma que, com mais prazo, haveria dinheiro para o Estado atuar na RSC-287 junto com a concessionária.

Também estão na lista da Amcentro o aeroporto regional de Santa Maria e a duplicação da rodovia BR-290, em direção à fronteira. Fora da infraestrutura, a entidade cita a regionalização da saúde, especialmente a regulação de média e alta complexidade, a segurança pública, diante de tráfico de drogas e facções, e o turismo, com destaque para o Geoparque Quarta Colônia.