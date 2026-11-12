Economia de Caxias do Sul recua 1,4% em setembro, pressionada por indústria e comércio

A economia de Caxias do Sul registrou retração de 1,4% em setembro de 2026, na comparação com agosto, refletindo o desempenho negativo da indústria e do comércio. Os dois setores apresentaram quedas de 2,7% e 2,8%, respectivamente, enquanto os serviços avançaram 1,6%. Apesar do recuo mensal, a atividade econômica do município cresceu 2,1% em relação a setembro de 2025 e acumula expansão de 0,7% nos primeiros nove meses do ano.

Os dados integram o levantamento do desempenho econômico divulgado pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) e Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL Caxias) nesta quinta-feira (12).

O resultado de setembro interrompeu a recuperação observada em agosto, quando a economia havia avançado 6,2% em relação ao mês anterior. No acumulado de 12 meses, o indicador geral apresenta variação positiva de apenas 0,2%, evidenciando um cenário de estabilidade, mas com diferenças expressivas entre os setores. Enquanto os serviços acumulam crescimento de 8,8% e o comércio registra alta de 2%, a indústria apresenta retração de 5,1%.

Entre janeiro e setembro, os serviços também lideraram o desempenho da economia local, com expansão de 8,8% em relação ao mesmo período de 2025. O comércio acumula leve queda de 0,1%, enquanto a atividade industrial recua 3,4%. A combinação desses resultados mantém o indicador geral em território positivo, embora em ritmo moderado.

O levantamento aponta que os juros elevados, o endividamento das famílias e as incertezas relacionadas ao cenário econômico e ao ano eleitoral continuam influenciando as decisões de consumo e investimento, com reflexos sobre a produção e o desempenho das empresas.

A indústria, setor de maior peso na composição do indicador econômico de Caxias do Sul, com participação de 53,4%, registrou queda de 2,7% em setembro. O resultado foi influenciado principalmente pela redução de 6,6% nas compras industriais, de 3,8% nas horas trabalhadas e de 3% nas vendas.

Na comparação com setembro de 2025, a atividade industrial apresentou crescimento de 0,2%, sustentado pelo aumento de 4,1% na utilização da capacidade instalada e de 3,7% na massa salarial.

O desempenho acumulado, entretanto, permanece negativo. Nos primeiros nove meses de 2026, a indústria recuou 3,4%, com destaque para a redução de 16,1% nas compras industriais, apesar do crescimento de 3,2% nas vendas. Em 12 meses, a retração chega a 5,1%.

O setor de serviços manteve o melhor desempenho entre os três segmentos analisados. Em setembro, a atividade avançou 1,6% em relação a agosto e 5,5% na comparação com o mesmo mês de 2025. Tanto no acumulado do ano quanto nos últimos 12 meses, o crescimento chega a 8,8%.

O comércio, por sua vez, apresentou retração de 2,8% na comparação mensal, embora tenha registrado crescimento de 2,1% em relação a setembro do ano passado. Entre janeiro e setembro, o segmento acumula queda de 0,1%, enquanto o resultado dos últimos 12 meses permanece positivo em 2%.

O mercado formal de trabalho também apresentou resultado negativo em setembro. Conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), Caxias do Sul registrou 7.808 admissões e 8.497 desligamentos, encerrando o mês com saldo negativo de 689 vagas.

A indústria concentrou a maior parte das perdas, com o fechamento de 463 postos de trabalho, seguida pelo comércio, com 156 vagas a menos, e pelos serviços, que eliminaram 150 empregos. Em sentido contrário, a construção civil apresentou saldo positivo de 57 postos, enquanto a agropecuária criou 23 vagas.

Com esse desempenho, o município encerrou setembro com um estoque de 172.236 empregos formais. Apesar da redução mensal, o número representa crescimento de 2,6% em relação ao estoque registrado no encerramento de 2025, equivalente a 4.301 vínculos adicionais.