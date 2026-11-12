Santa Maria recebe 4º Festival Nacional do Xis no fim de semana

A 4ª edição do Festival Nacional do Xis trará uma diversificada estrutura de gastronomia e entretenimento para a Gare, em meio a uma celebração grandiosa da culinária local. O evento reunirá 20 operações de lanches e oito cervejarias artesanais do dia 13 a 15 de novembro. Além da praça de alimentação, o público poderá acompanhar quatro atrações principais que movimentarão a Gare do festival: a montagem colaborativa do Megaxis, o concurso de inovação Master Xis, o desafio de resistência Come Xis e a escolha do Xis da Galera.
“O Festival Nacional do Xis movimenta toda a nossa cadeia produtiva e fortalece a economia local de forma única. Aos poucos, percebemos como aquilo que para muitos é apenas um lanche se transforma em um momento especial de integração, em uma grande celebração na Gare e em um verdadeiro estado de espírito da nossa cidade. É a nossa gastronomia gerando emprego, turismo e orgulho para Santa Maria”, destaca o prefeito Rodrigo Decimo.
O festival contará com disputas e apresentações que valorizam a criatividade dos estabelecimentos, a produção local e o envolvimento direto da comunidade.
Para marcar a abertura oficial do evento, na sexta-feira (13), às 11h, na Gare, as equipes das lancherias participantes se reunirão para preparar um lanche em formato gigante de forma colaborativa. A meta desta edição é superar o peso e as proporções do ano anterior, celebrando o patrimônio gastronômico do município e partilhando o resultado diretamente com o público.
No sábado (14), às 18h, ocorrerá o concurso focado em inovação culinária, no qual os estabelecimentos apresentarão receitas inéditas e criativas. Cada chef receberá uma cesta misteriosa com ingredientes oriundos da agricultura familiar local. O preparo será avaliado presencialmente por um corpo técnico de jurados, garantindo premiação e reconhecimento à receita que obtiver a maior pontuação em critérios gastronômicos.
Um desafio de resistência que testará os limites dos competidores para ver quem consome a maior quantidade de xis dentro de um tempo cronometrado. A disputa ocorrerá no domingo (15) às 18h e será protagonizada por representantes indicados por cada lancheria e restaurante presente no festival.