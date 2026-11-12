Hospital Sapiranga registra aumento de atendimentos, aponta relatório

O Hospital Sapiranga encerrou 2025 com crescimento nos atendimentos, ampliação dos serviços e avanços nos indicadores de qualidade assistencial. Os números fazem parte do Relatório de Gestão 2025 e demonstram a evolução dos serviços oferecidos à população de Sapiranga e região, tanto pelo Sistema Único de Saúde (SUS) quanto por convênios e atendimentos particulares.
Ao longo do ano, a instituição realizou 37.941 atendimentos na Emergência e no Pronto Atendimento 24 horas, 7.474 procedimentos cirúrgicos, 117.474 exames de diagnóstico por imagem e 1.704 partos.
Entre os principais destaques está o crescimento da atividade assistencial em diferentes setores. Os atendimentos na Emergência e no Pronto Atendimento 24 horas aumentaram 6,3% em relação a 2024, quando foram registrados 35.687 atendimentos. No Centro Cirúrgico, o avanço foi de 10,9%, enquanto o número de nascimentos cresceu 9,2%. Já o Centro de Diagnóstico por Imagem registrou aumento de 7,2% no volume de exames realizados. Os resultados refletem a capacidade da instituição de atender uma demanda crescente por serviços de saúde.
A evolução também aparece na avaliação dos próprios pacientes. O índice de satisfação dos usuários, medido pela metodologia Net Promoter Score (NPS), passou de 79%, em 2024, para 84%, em 2025. Outro indicador positivo foi a redução do tempo médio de permanência dos pacientes internados, que caiu de 4,6 para 4,2 dias. A redução de 8,7% está relacionada à melhoria dos processos assistenciais e contribui para uma utilização mais eficiente dos leitos hospitalares, sempre considerando as necessidades clínicas de cada paciente.
A ampliação da capacidade assistencial tem sido acompanhada por melhorias na infraestrutura hospitalar. Nos últimos cinco anos, o Hospital Sapiranga aumentou sua área física em aproximadamente 5 mil metros quadrados e ampliou o Centro Cirúrgico de quatro para seis salas, proporcionando melhores condições para a realização de procedimentos e o atendimento à população.
Somente em 2025, os investimentos em infraestrutura e melhorias somaram R$ 5,8 milhões, sendo R$ 2,6 milhões em recursos próprios e R$ 3,2 milhões em recursos públicos. As aplicações fazem parte do processo de modernização da instituição, que busca acompanhar a evolução das necessidades assistenciais e oferecer condições adequadas para pacientes e profissionais.