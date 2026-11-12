Prefeitura investe R$ 890 mil em nova estrutura para os Fornos Coloniais de Canela

Um dos espaços tradicionais de comercialização de produtos coloniais de Canela passará por uma ampla renovação. Instalados na Praça João Corrêa, os Fornos Coloniais ganharão uma estrutura mais moderna, funcional e confortável para as famílias que trabalham no local e para os visitantes. O início das obras foi oficializado nesta quarta-feira (11), com a assinatura do termo pelo prefeito Gilberto Cezar, na presença de representantes da empresa SGS Serviços e Gerenciamento Ltda., vencedora da licitação, e das famílias de colonos.

A nova construção será erguida no mesmo local da atual estrutura, que será temporariamente transferida para um ponto próximo, garantindo a continuidade do atendimento ao público durante a execução dos trabalhos.

O investimento da Prefeitura de Canela supera R$ 890 mil e conta com recursos próprios e de emenda parlamentar da deputada federal Maria do Rosário. Para o prefeito Gilberto Cezar, a qualificação dos espaços turísticos é estratégica para o município, cuja economia tem no turismo uma de suas principais atividades.

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O prefeito também adiantou que a intervenção integra um conjunto de melhorias planejadas para a Praça João Corrêa. Entre as ações em articulação estão a requalificação do playground, a renovação dos canteiros de flores e a reforma do Teatro Municipal. As iniciativas se somam ao restauro da Casa de Pedra, que também receberá intervenções para voltar a funcionar.

Durante a assinatura, Gilberto Cezar manifestou a expectativa de que a obra seja concluída a tempo da 33ª Festa Colonial, em julho de 2027. O secretário municipal de Turismo e Cultura, Athos Cunha, destacou o potencial turístico do projeto. Para ele, além de qualificar o atendimento, a nova estrutura poderá se consolidar como mais um ponto de visitação e divulgação de Canela.

Atualmente, duas famílias são responsáveis pela comercialização de produtos nos Fornos Coloniais: Chaulet e Schillreff, ambas com agroindústrias de alimentos no interior do município. Elas se revezam semanalmente no atendimento ao público. O espaço funciona diariamente, exceto às terças-feiras.

Com 215 metros quadrados, o novo prédio contará com duas cozinhas, vestiários, banheiros e uma área exclusiva para atendimento ao público. A construção será em alvenaria e terá bancadas em aço inox, que facilitam a higienização durante o preparo dos alimentos. Revestimentos em pedra, cerâmica e madeira vão preservar o estilo rústico da estrutura.

Com a conclusão das obras, o espaço deverá oferecer condições para ampliar a participação de famílias na produção e comercialização de alimentos típicos, como pães, cucas, bolachas, panetones, sucos e os tradicionais pãezinhos de linguiça e outros sabores.