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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 17:54

Com ocupação de 150%, HSVP restringe Emergência em Passo Fundo

A medida temporária determina que sejam recebidos exclusivamente pacientes encaminhados por ambulâncias e que tenham passado por atendimento pré-hospitalar

A medida temporária determina que sejam recebidos exclusivamente pacientes encaminhados por ambulâncias e que tenham passado por atendimento pré-hospitalar

Ana Paula Koenemann/Divulgação/Cidades
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Jornal Cidades
O Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), de Passo Fundo, adotou uma medida de Restrição Máxima Temporária no atendimento de sua Unidade de Emergência. A decisão foi tomada pela Direção de Governança Clínica após o setor atingir 150% de ocupação e permanecer em situação crítica por mais de 24 horas, ultrapassando a capacidade operacional da instituição.
O Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), de Passo Fundo, adotou uma medida de Restrição Máxima Temporária no atendimento de sua Unidade de Emergência. A decisão foi tomada pela Direção de Governança Clínica após o setor atingir 150% de ocupação e permanecer em situação crítica por mais de 24 horas, ultrapassando a capacidade operacional da instituição.
Diante da indisponibilidade de leitos e do comprometimento da capacidade de atendimento no setor, o hospital passa a receber exclusivamente pacientes transportados por ambulâncias e que tenham recebido atendimento pré-hospitalar. Durante a vigência da restrição, não serão recebidos pacientes que procurarem diretamente a Unidade de Emergência por meios próprios ou sem avaliação pré-hospitalar.
A medida está fundamentada na Resolução nº 2.077/2014 do Conselho Federal de Medicina (CFM) e observa os critérios do protocolo de acolhimento e classificação de risco, que estabelece a priorização dos atendimentos conforme a gravidade clínica e o potencial de agravamento do quadro de saúde.
Diante da situação, o HSVP solicita aos serviços de saúde dos municípios da região, às equipes do SAMU Estadual e à Central de Regulação Estadual que direcionem os pacientes para outras unidades de referência enquanto permanecer a restrição.
A instituição reforça que a medida tem caráter temporário e é necessária para preservar a segurança dos pacientes que já estão sob os cuidados hospitalares e manter as condições adequadas para a prestação da assistência, respeitando os critérios técnicos e de segurança do atendimento médico.

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