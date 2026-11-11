Ijuí recebe 33ª edição da Feira do Livro até domingo

O município de Ijuí recebe, até o domingo (15), a 33ª edição de sua Feira do Livro. Realizada no Sesc Ijuí desde a terça-feira (10), o evento terá seis dias de programação ao todo, com atividades para diferentes públicos, incluindo encontros com escritores, contação de histórias, apresentações musicais, espetáculos teatrais, oficinas e exposições. A feira funciona diariamente das 9h às 20h, com atrações distribuídas por diferentes espaços da Unidade.
Entre os destaques da agenda, está a participação de escritores e artistas que aproximam o público da literatura e das manifestações culturais. A programação inclui encontros com Jussara Graffunder, Christian David e Vãngri Kaingang, além de atividades de contação de histórias com grupos e artistas convidados.
A música tem espaço em diferentes momentos da Feira, com apresentações de bandas escolares, corais, grupos culturais e artistas locais. A abertura, nesta terça-feira, 10 de novembro, contou com a Banda Municipal Carlos Gomes, o Coral Ueti e um show-palestra com Marianita Ortaça, também com acessibilidade em Libras.
Um dos pontos altos da programação musical será o show de Sandra Sá e Power Trio, no sábado (14), às 20h
. A apresentação integra o Circuito Sesc de Música, iniciativa inserida na programação da Feira, e levará ao público um repertório que passeia pela MPB, pelo soul e pelo funk. Entre os sucessos esperados estão “Retratos e Canções”, “Vale Tudo”, “Joga Fora”, “Bye Bye Tristeza” e “Olhos Coloridos”. O show é a única atividade da Feira com venda de ingressos, disponíveis pelo site www.sesc-rs.com.br/espetaculosculturais
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Durante os seis dias, o público poderá visitar ainda exposições, a Mostra de Artes Visuais Paulo Scortegagna, a tenda do Círculo de Escritores de Ijuí “Letra Fora da Gaveta” e a exposição “Arroios Urbanos de Ijuí”, do Museu. A programação também prevê atividades na Biblioteca do Sesc e distribuição de árvores nativas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. No fim de semana, terá mateada com apoio da Ervateira Seiva Pura, apresentações de grupos de dança e música, contação de histórias, atividades ambientais e a premiação do 6º Concurso de Arte Estudantil. No domingo, , o encerramento musical ficará por conta do show nativista de Mariana Marques, às 18h.
Informações complementares sobre o evento podem ser obtidas pelo telefone (55) 3332-7511 ou através do WhatsApp (55) 98423-6354. A Feira conta com o apoio da Unijuí, Sicredi das Culturas, Jardim Europa Hotel e Instituto de Oncologia de Ijuí.