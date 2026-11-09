Ijuí recebe R$ 31 milhões em investimento para ampliar saneamento

A cobertura de esgotamento sanitário de Ijuí deve chegar a 60% até o fim de 2026, um avanço de quase dez pontos percentuais em relação aos 50,4% registrados em dezembro de 2025. O resultado integra um conjunto de investimentos de R$ 31 milhões da Corsan no município, destinados à expansão das redes de esgoto e à modernização do abastecimento de água.
Desse total, R$ 21 milhões são aplicados na implantação de redes coletoras, ramais prediais, estações de bombeamento e tubulações para transporte do esgoto. As intervenções já foram concluídas nos bairros Alvorada e Luiz Fogliato, enquanto parte das estruturas do Glória também foi entregue. No Ferroviário e no Getúlio Vargas, os trabalhos seguem com conclusão prevista até o fim de 2027.
Com a conexão dos imóveis às redes e o encaminhamento dos efluentes para tratamento, a expansão do serviço contribui para reduzir a poluição dos recursos hídricos, prevenir doenças e melhorar as condições de vida da população.
“Universalizar o saneamento significa transformar investimentos em benefícios concretos para as pessoas. Em Ijuí, estamos ampliando o acesso aos serviços e preparando a infraestrutura para acompanhar o crescimento da cidade. São avanços que deixam resultados para as próximas gerações”, afirma Alexandre Barradas, diretor executivo regional da Corsan.
Com investimento de aproximadamente R$ 10 milhões e mais de 90% das obras concluídas, a nova adutora terá 3,2 quilômetros de extensão, tubulações de ferro fundido com 600 milímetros de diâmetro e capacidade para transportar mais de 430 litros de água por segundo do Rio Potiribu até a Estação de Tratamento de Água de Ijuí. Os testes estão previstos para começar em 20 de novembro.
A estrutura beneficiará mais de 87 mil pessoas e permitirá manter a adutora atual, em operação há mais de 50 anos, como alternativa em situações de manutenção ou eventuais falhas. Com duas linhas disponíveis, a Corsan reduz a dependência de uma única tubulação e o risco de interrupções no fornecimento de água.