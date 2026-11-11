Silveira Martins inicia festividades pelos 39 anos de emancipação

Silveira Martins, no Centro do RS, iniciou o período de festividades pelos 39 anos de sua emancipação administrativa. De 1º de novembro a 20 de dezembro, o município realiza uma programação especial que reúne atividades esportivas, culturais, religiosas e de entretenimento, envolvendo moradores e visitantes em diferentes espaços da cidade.
Celebrado em 11 de dezembro, o aniversário marca a conquista da autonomia político-administrativa de Silveira Martins. A emancipação foi oficializada pela Lei Estadual nº 8.481, de 11 de dezembro de 1987, após um processo de mobilização da comunidade.
A instalação oficial do município ocorreu em 1º de janeiro de 1989, quando deixou de integrar administrativamente Santa Maria. A trajetória de Silveira Martins, entretanto, começa muito antes da emancipação. Reconhecida como Berço da Quarta Colônia, a localidade tem sua história ligada à imigração italiana iniciada em 1877, às tradições culturais, à gastronomia e ao patrimônio histórico que compõem a identidade do município, hoje integrante do Geoparque Mundial Unesco Quarta Colônia.
Ao longo das próximas semanas, o calendário comemorativo contempla competições esportivas, encontros religiosos, exposições, cinema ao ar livre, corrida de rua, apresentações artísticas e atividades de integração comunitária. Entre os destaques estão a III Primavera Culturalle, o Seminário de Urbanismo, Arquitetura e Patrimônio, o Saberes e Movimento, a Romaria de Nossa Senhora da Saúde e diferentes eventos esportivos.
O dia 11 de dezembro terá uma programação especial no Centro Histórico. A partir das 17h, haverá mateada e brinquedos para as crianças. Às 19h, será inaugurado o Painel de Santo Antônio Padroeiro, na fachada do Salão Paroquial. A noite encerra às 20h, com o show comemorativo aos 39 anos do município, no palco da Igreja Matriz Santo Antônio. As comemorações seguem até 20 de dezembro, com o Almoço Típico e a Domingueira de Encerramento do Ano do Clube Agrícola e Recreativo, que também marcará o 150º Dia para os 150 Anos da Imigração Italiana na Quarta Colônia.
A agenda completa, com datas, horários e locais, está disponível no site oficial da Prefeitura, na seção Eventos.