Daer inicia reconstrução dos trechos interditados da ERS-463 em Tapejara

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) iniciou os trabalhos de reconstrução dos trechos da ERS-463 danificados pelas fortes chuvas que atingiram Tapejara e a região na semana passada. As intervenções ocorrem nas proximidades do Rio Carreteiro e do Balneário Água Azul, onde os danos às estruturas de drenagem provocaram a interdição do trânsito.
Conforme informações repassadas nesta terça-feira (10) à Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tapejara pelo superintendente da 6ª Superintendência Regional do Daer, Luís Antônio Moreira Teixeira, as galerias de concreto destinadas à reconstrução do trecho próximo ao Rio Carreteiro chegaram durante o fim de semana. No local, está sendo executado um lastro de pedras e concreto para preparar a base de uma nova galeria dupla, que receberá 28 células de concreto, cada uma com dimensões de 2,5 metros de largura por 2,5 metros de altura.
Nas proximidades do Balneário Água Azul, o dispositivo de drenagem existente será substituído por uma galeria simples, composta por 14 células de concreto, também com dimensões de 2,5 metros de largura por 2,5 metros de altura. As intervenções nos dois pontos serão realizadas de forma concomitante, sem a necessidade de concluir uma obra para iniciar a outra.
O Daer trabalha com a previsão de 15 dias úteis para finalizar os serviços. O prazo poderá sofrer alterações em razão das condições climáticas e do andamento das intervenções. Luís Antônio informou que uma nova avaliação deverá ser realizada na próxima semana para verificar a possibilidade de cumprimento do cronograma. Após a conclusão dos trabalhos e a liberação dos trechos, o trânsito será restabelecido para todos os veículos, incluindo leves e pesados.
Desde os danos provocados pelas chuvas, a Administração Municipal de Tapejara acompanha a situação da ERS-463 e mantém contato com o Daer para obter informações sobre as intervenções necessárias, o andamento dos trabalhos e a recuperação dos pontos interditados. O acompanhamento também permite atualizar a população sobre as condições de circulação na rodovia, importante ligação de Tapejara com outros municípios da região.
Enquanto os serviços estiverem em andamento, os trechos afetados permanecerão interditados. A orientação aos motoristas é utilizar os desvios disponíveis, respeitar a sinalização e redobrar a atenção durante os deslocamentos.