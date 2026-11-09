Marques de Souza libera o trânsito na ponte entre Alto Tamanduá e Xaxim

A prefeitura de Marques de Souza, no Vale do Taquari, liberou o trânsito sobre a nova ponte localizada entre as comunidades de Alto Tamanduá e Xaxim, na divisa com Progresso.
A estrutura foi executada pela empresa Araujo Construções Ltda, contratada por meio da Concorrência Eletrônica nº 15/2024, em modelo de contratação semi-integrada, que inclui tanto a elaboração do projeto executivo quanto a execução completa da obra.
O investimento inicial foi de R$ 939.124,68, com recursos da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, destinados à recuperação de danos provocados pelas chuvas intensas e enxurradas que atingiram o município em abril e maio de 2024.
Durante a execução, o projeto passou por adequações técnicas, ampliando a extensão da ponte de 30 para 40 metros, para garantir maior estabilidade das cabeceiras e segurança da estrutura. O termo aditivo elevou o valor global para R$ 1.173.722,49. Além disso, os dois municípios contribuíram com serviços de máquinas para escavação e movimentação de terra.
A nova ponte está sendo construída em concreto armado, com 5 metros de largura e 15 metros de altura, oferecendo maior durabilidade e melhor fluxo de veículos e pedestres. A inauguração oficial ocorreu no sábado (7), com a presença de autoridades e das comunidades diretamente beneficiadas, tanto de Progresso quanto Marques de Souza.
Para o prefeito Fábio Mertz, a travessia é essencial para o escoamento da produção e a ligação entre os municípios. “Conseguimos reconstruir uma ligação essencial para o deslocamento dos moradores e o desenvolvimento da região. É uma obra que oferece mais segurança e demonstra a importância da união de esforços entre os municípios e o Governo Federal para atender às necessidades da população.”