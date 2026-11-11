Farmácia Municipal de Campo Bom terá reforma e ampliação com investimento de R$ 250 mil

A Prefeitura de Campo Bom está avançando com o projeto de reforma e ampliação da Farmácia Municipal. Com a licitação concluída e o contrato assinado, o início da obra está previsto para o dia 17 de novembro. O investimento total será de R$ 250 mil, sendo R$ 100 mil provenientes de recursos do Governo do Estado e R$ 150 mil de contrapartida do Município.
Durante a execução dos trabalhos, poderão ocorrer alguns transtornos na estrutura e na rotina de atendimento. A Administração Municipal buscará minimizar os impactos e manter os serviços à população, trabalhando para garantir a melhor assistência possível durante esse período.
O projeto contempla a ampliação do depósito de medicamentos, a expansão da sala de espera e a construção de sanitários destinados aos usuários. As melhorias buscam qualificar a infraestrutura e oferecer mais conforto e melhores condições de atendimento à população. Atualmente, a Farmácia Municipal recebe, em média, 480 pessoas por dia, reforçando a importância de uma estrutura adequada à demanda do serviço.
O prefeito Giovani Feltes destaca que o investimento representa mais um avanço na qualificação da saúde pública do Município. “A Farmácia Municipal é um serviço essencial, que atende diariamente centenas de pessoas. Precisamos garantir uma estrutura adequada, que ofereça melhores condições tanto para quem busca seus medicamentos quanto para os profissionais que trabalham no local. Esse investimento demonstra nosso compromisso permanente com a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à comunidade”, afirma.
A secretária municipal de Saúde, Luana Schnorr, ressalta que as melhorias terão impacto direto na organização e no acolhimento dos usuários. “Com a ampliação do depósito, teremos melhores condições para organizar e armazenar os medicamentos. Já a expansão da sala de espera e a construção dos sanitários representam avanços importantes no conforto e na estrutura oferecida à população. É uma melhoria necessária diante do grande volume de atendimentos realizados diariamente”, destaca.