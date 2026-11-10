Prefeitura de Manoel Viana confirma renovação do convênio com a Santa Casa de Alegrete para 2027

A Prefeitura Municipal de Manoel Viana confirmou a renovação do convênio firmado com a Irmandade Santa Casa de Caridade de Alegrete para o exercício de 2027. A tratativa foi selada em reunião no hospital, com a presença do prefeito Antônio Flávio Busnelo, da procuradora do município Yusra Shunaineh e do secretário de Saúde Adriano Santiago.
O encontro teve como objetivo alinhar os termos da continuidade da parceria e assegurar a manutenção dos serviços já contratados. Pelo convênio, a Santa Casa permanece como porta de entrada do atendimento de saúde dos vianenses, além de responder pela realização de exames e pelos demais procedimentos contemplados no instrumento.
A administração municipal destacou que todo o escopo do atendimento foi preservado. Os valores repassados, no entanto, foram mantidos sem reajuste para o próximo ano. “É um convênio essencial. A Santa Casa é o nosso hospital de referência e a população de Manoel Viana depende diretamente desse atendimento. Renovar essa parceria é garantir que o vianense continue sendo acolhido”, afirmou o prefeito Careca durante a reunião.
Para o secretário Adriano Santiago, a renovação dá previsibilidade ao trabalho da Secretaria de Saúde. “Com o convênio confirmado, conseguimos organizar o fluxo de exames e os encaminhamentos com mais segurança, sem interrupção no atendimento à população”, pontuou.
A procuradora Yusra Shunaineh acompanhou a tratativa e reforçou o cuidado jurídico na condução do processo, garantindo que a renovação observasse os requisitos legais e a correta formalização do instrumento.
A parceria entre o município e a Santa Casa de Alegrete é histórica. Manoel Viana não possui hospital próprio e, por isso, depende do hospital alegretense para internações, cirurgias eletivas, exames de imagem e atendimentos de média e alta complexidade. A cidade está a cerca de 42 quilômetros de Alegrete e integra a 3ª Região de Saúde, tendo a Santa Casa formalmente como referência.
Com a renovação, a expectativa da administração é manter a regularidade do fluxo de pacientes vianenses ao hospital ao longo de 2027, sem descontinuidade nos serviços contratados.