Estudantes de Santa Cruz do Sul vencem prêmio de robótica em MG

A equipe Mosqueteiros, do Colégio Marista São Luís, de Santa Cruz do Sul, conquistou o Prêmio Criatividade na Categoria Avançada do Festival Marista de Robótica (FMR 2026), realizado nos dias 4 e 5 de novembro, em Belo Horizonte (MG). O reconhecimento foi concedido pela solução desenvolvida para a Missão 4 – Água Fonte de Vida, que desafiou os participantes a construírem um mecanismo capaz de coletar e içar cargas de água com eficiência e estabilidade.
Formado pelos estudantes do 9º ano João Gabriel Rodrigues, Pedro Augusto da Rocha e Thiago Della Corte Figueiró, sob a mentoria do coordenador de Tecnologia Educacionais Fabrício Noronha, o grupo se destacou entre as equipes participantes pela criatividade e funcionalidade do projeto. A premiação, uma das seis previstas para a categoria e não cumulativas, reconhece a escola que apresenta a solução de içamento mais original, funcional e eficiente, considerando aspectos como resolução de problemas, uso inteligente de componentes e resistência estrutural.
Na missão, os estudantes precisaram desenvolver um robô-guindaste instalado em uma estação elevada. O equipamento deveria lançar um dispositivo de coleta até o nível inferior da arena, capturar as cargas de água e içá-las com estabilidade até um reservatório superior. A proposta exigiu planejamento, precisão e integração entre os mecanismos criados pela equipe.
Para chegar à competição, os integrantes tiveram uma rotina intensa de preparação, com atividades frequentes de desenvolvimento e testes.
Promovido pelo Marista Brasil, o Festival Marista de Robótica teve como tema “Cidades Fraternas” e propôs reflexões sobre como a tecnologia e a engenharia podem contribuir para cidades mais seguras, inclusivas e sustentáveis. Realizado desde 2008, o encontro reúne estudantes de instituições públicas e privadas de diferentes regiões do país.