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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 17:29

Jóia tem nove vagas abertas para recenseador do Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola

Pesquisa eúne informações sobre a realidade da produção agropecuária, florestal e aquícola brasileira

Pesquisa eúne informações sobre a realidade da produção agropecuária, florestal e aquícola brasileira

Gabriel Bortulini/Especial/JC
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O município de Jóia está entre as localidades contempladas com vagas para recenseador no processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), destinado ao Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Ao todo, estão disponíveis nove vagas para atuação no município.
O município de Jóia está entre as localidades contempladas com vagas para recenseador no processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), destinado ao Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Ao todo, estão disponíveis nove vagas para atuação no município.
Os selecionados receberão salário mensal de R$ 1.741,00, além de pagamento por produtividade. Também será oferecido auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, além de outros benefícios previstos no edital. As inscrições estarão abertas de 6 a 25 de novembro de 2026 e devem ser realizadas pelo site cesgranrio.org.br.
Para participar da seleção, os candidatos precisam ter, no mínimo, ensino fundamental completo. A aplicação da prova está prevista para o dia 31 de janeiro de 2027. A oportunidade representa uma possibilidade de ingresso no mercado de trabalho e de participação em uma importante pesquisa nacional, que reúne informações sobre a realidade da produção agropecuária, florestal e aquícola brasileira.

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