Carlos Barbosa investe R$ 370 mil na aquisição de aparelhos auditivos

“A maioria desses pacientes são idosos. E a prótese permite que eles possam voltar à interação social, participar de atividades com amigos e família, usar o telefone e assistir televisão, por exemplo, garantindo-lhes autonomia e bem-estar”.
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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 17:26
Secretaria Municipal da SaÃºde de Carlos Barbosa adquiriu 136 Aparelhos de AmplificaÃ§Ã£o Sonora Individual (AASI) que beneficiarÃ£o 68 pacientesPrefeitura de Carlos Barbosa/DivulgaÃ§Ã£o/Cidades