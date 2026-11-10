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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 17:26

Carlos Barbosa investe R$ 370 mil na aquisição de aparelhos auditivos

Secretaria Municipal da SaÃºde de Carlos Barbosa adquiriu 136 Aparelhos de AmplificaÃ§Ã£o Sonora Individual (AASI) que beneficiarÃ£o 68 pacientes

Secretaria Municipal da SaÃºde de Carlos Barbosa adquiriu 136 Aparelhos de AmplificaÃ§Ã£o Sonora Individual (AASI) que beneficiarÃ£o 68 pacientes

Prefeitura de Carlos Barbosa/DivulgaÃ§Ã£o/Cidades
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Jornal Cidades
A Secretaria Municipal da Saúde de Carlos Barbosa adquiriu 136 Aparelhos de Amplificação Sonora Individual (AASI) que beneficiarão 68 pacientes que aguardavam por uma dessas próteses. O investimento é de R$ 370 mil, provenientes de recursos próprios do Município.
A Secretaria Municipal da Saúde de Carlos Barbosa adquiriu 136 Aparelhos de Amplificação Sonora Individual (AASI) que beneficiarão 68 pacientes que aguardavam por uma dessas próteses. O investimento é de R$ 370 mil, provenientes de recursos próprios do Município.
Os aparelhos auditivos são compatíveis com a necessidade da perda auditiva de cada paciente e contam ainda com a tecnologia Bluetooth para facilitar a comunicação em áudio dos usuários.
Para a Secretária da Saúde, Roberta Goulart Maciel, investir na necessidade, na inclusão e na qualidade de vida das pessoas tem um significado muito importante.
“A maioria desses pacientes são idosos. E a prótese permite que eles possam voltar à interação social, participar de atividades com amigos e família, usar o telefone e assistir televisão, por exemplo, garantindo-lhes autonomia e bem-estar”.
De acordo com a secretária, a entrega está sendo realizada de forma gradativa, começando pelos casos mais graves e prioritários, lembrando que há pacientes que precisam de apenas um aparelho e outros necessitam de dois. A previsão da Secretaria da Saúde é que, até 15 de dezembro, todas as próteses auditivas serão entregues.

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