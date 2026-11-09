Convenção sobre maturidade reunirá mais de mil pessoas em Torres

Começa nesta terça-feira (10), em Torres, a 21ª Convenção Sesc Maturidade Ativa. Um dos maiores encontros de pessoas idosas do Rio Grande do Sul, o evento deve reunir mais de mil participantes, representantes de 53 municípios gaúchos, em três dias de atividades voltadas à convivência, ao lazer, à cultura, à saúde e ao bem-estar. Com o tema “Conviver é a Nossa Onda”, a programação segue até quinta-feira (12), ocupando espaços como a Associação dos Amigos da Praia de Torres (SAPT) e o Parque de Balonismo.
Entre as atrações estão dois grandes momentos musicais. A abertura, na terça-feira, terá show da banda The Fevers, que celebra 60 anos de carreira com clássicos da Jovem Guarda. Já na quinta-feira, a Banda Rainha Musical comanda o baile de encerramento, reunindo sucessos para celebrar os dias de integração.
A programação também aposta em experiências diferentes para os participantes. Na SAPT, uma das atividades será uma vivência de surfe, com orientações técnicas, alongamento na areia e prática na água em profundidade baixa e segura. Já no Parque de Balonismo, a oficina de guirlandas de Natal propõe a criação de peças decorativas a partir do reaproveitamento de resíduos têxteis, unindo criatividade, sustentabilidade e trabalho manual. Também estão previstas oficinas esportivas, dança, atividades recreativas, ações de saúde e bem-estar, práticas de voluntariado e experiências culturais.
Realizada pelo Sesc RS, em parceria com a Prefeitura Municipal de Torres, a Convenção é o encontro anual dos integrantes do Programa Sesc Maturidade Ativa, iniciativa que há mais de 20 anos promove qualidade de vida e envelhecimento ativo no Estado.
Atualmente, o programa conta com 60 grupos ativos, que desenvolvem atividades sistemáticas ao longo do ano em diferentes municípios gaúchos. A Convenção, cuja programação completa pode ser conferida a seguir, é exclusiva para integrantes do Sesc Maturidade Ativa. Pessoas com 60 anos ou mais interessadas em participar do programa podem buscar informações na Unidade Sesc mais próxima.