Porto Alegre,

Menu
CapaJornal CidadesNegócios

Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 15:53

Restaurante típico de parrilla vai abrir unidade em Torres

Novo negócio vai ocupar área onde ficava o Espaço Bora Bora

Novo negócio vai ocupar área onde ficava o Espaço Bora Bora

GOOGLE MAPS/REPRODUÇÃO/CIDADES
Compartilhe:
João Dienstmann
João Dienstmann Editor
A rede de restaurantes especializada em carne 20Barra9 anunciou que vai abrir uma unidade no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. O novo restaurante vai se instalar no local em que ficava uma antiga danceteria em Torres, às margens do Rio Mampituba. 
A rede de restaurantes especializada em carne 20Barra9 anunciou que vai abrir uma unidade no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. O novo restaurante vai se instalar no local em que ficava uma antiga danceteria em Torres, às margens do Rio Mampituba. 
O restaurante vai se instalar onde ficava o Espaço Bora-Bora, que foi desativada durant a pandemia. O local havia sido negociado com a construtora R Dimer no ano passado. A assessoria do grupo Manda Brasa, que gerencia a operação, preferiu não se manifestar sobre o novo negócio.
Essa será a sexta operação do 20Barra9 no Estado. Atualmente, são três restaurantes em Porto Alegre (no Shopping Iguatemi, no Pontal Shopping e no Cais Embarcadeiro), um em Xangri-Lá, no BaliHai, e um no Parque Estadual do Caracol, em Canela. Ainda não há confirmação de quando o restaurante vai iniciar as operações.

Notícias relacionadas