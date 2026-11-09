Ivoti constrói moradias pelo Minha Casa, Minha Vida

Ivoti está construindo 25 moradias destinadas a famílias selecionadas pelo Programa de Habitação de Interesse Social - Minha Casa, Minha Vida (MCMV) FNHIS Sub 50. As unidades estão distribuídas entre os bairros União, com cinco casas, e Morada do Sol, onde estão previstas outras 20 moradias.
Ao todo, serão 25 moradias destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social. As unidades habitacionais terão 60,64m² e serão compostas por dois dormitórios, sala e cozinha integradas, banheiro, área de serviço externa, pátio privativo na frente e nos fundos, além de infraestrutura completa com água, luz, esgoto, calçamento e iluminação pública.
As cinco casas do bairro União já estão em fase avançada de construção e próximas da conclusão. Atualmente, os trabalhos que ainda precisam ser realizados incluem a execução das fossas e filtros, a instalação das esquadrias e os acabamentos finais das unidades.
Na região do bairro Morada do Sol, do outro lado do Cemitério Municipal, estão previstas outras 20 moradias. As obras dessas unidades ainda não foram iniciadas.
Além da construção das casas, o Município de Ivoti irá realizar uma licitação para a contratação do projeto social, que será desenvolvido junto às 25 famílias beneficiárias.
As famílias passaram por processo de seleção para participação no Programa de Habitação de Interesse Social - Minha Casa, Minha Vida (MCMV) FNHIS Sub 50. A seleção seguiu os critérios objetivos de pontuação estabelecidos em edital, considerando fatores como vulnerabilidade social, composição familiar, tempo de residência no município e demais parâmetros previstos na regulamentação do programa.