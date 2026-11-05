Eldorado do Sul recebe mais 63 moradias para famílias afetadas pela enchente

O governador Eduardo Leite entregou, nesta quarta-feira (4), mais 63 moradias a famílias afetadas pelas enchentes de 2024 em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A entrega das casas, executadas pelo governo do Estado por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), dá continuidade à ocupação do empreendimento, que já havia disponibilizado outras 20 unidades em agosto.
A iniciativa também marca a primeira aquisição, pelo governo do Estado, por meio de desapropriação negociada, de um terreno desse porte já dotado de toda a infraestrutura urbana necessária. O Loteamento GardenVille possui uma área de 72,9 mil metros quadrados e foi adquirido pelo Estado por R$ 47,6 milhões. O local comportará, ao todo, 464 unidades habitacionais. O investimento nas 63 moradias soma R$ 9,58 milhões.
Das 63 casas entregues, 55 foram construídas pelo método de steel frame e oito com painéis de concreto. As unidades em steel frame têm 53 m² de área, enquanto as de painéis de concreto contam com 44 m². As moradias têm dois dormitórios, sala e cozinha conjugadas, banheiro e área de serviço externa.
A entrega das moradias ocorre de forma escalonada, considerando a preparação dos terrenos, as intervenções necessárias em determinadas áreas do loteamento. Algumas quadras exigem adequações específicas, como a implantação de alamedas, para atender ao projeto urbanístico. O cronograma de execução das empresas responsáveis pelas obras também precisou ser adaptado porque algumas também atuam na construção de diversas outras moradias em diferentes municípios do Estado.
No total, Eldorado do Sul receberá R$ 185,4 milhões em investimento em seis ações de reconstrução habitacional. Além do investimento no Loteamento Gardenville, o governo do Estado repassa ao município R$ 50,1 milhões para a urbanização de duas áreas, uma em terreno estadual, localizada no bairro Progresso, e outra em área municipal, para que a prefeitura faça a contratação da empresa responsável pelas obras. E ainda, outros R$ 36,8 milhões para instalação de fossa e filtros, além dos R$ 14 milhões investidos nos 105 módulos em uso como moradias temporárias.
As ações fazem parte do Programa A Casa é Sua – Calamidade. Após essa entrega, mais contratos foram firmados para viabilizar mais 14 novas unidades em um segundo bloco construído. O condomínio fica ao lado do Loteamento Gardenville, com investimento de R$ 880 mil.