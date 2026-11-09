Cozinha Comunitária terá oferta de 100 refeições gratuitas por dia em Taquari

A Prefeitura de Taquari inaugura, na quinta-feira (12), às 10h30min, a Cozinha Comunitária – Programa Prato Gaúcho. Localizado na Rua Albino Pinto, nº 295 (Rua da Rodoviária), o espaço será destinado à oferta de alimentação gratuita para pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social. A estrutura terá capacidade para oferecer 100 refeições por dia, de segunda a sexta-feira.
O investimento total no programa é de R$ 474.200,00, sendo R$ 308 mil provenientes do Governo do Estado e R$ 46.200,00 de contrapartida do município. do montante, serão, ainda, R$ 140 mil do Estado destinados ao custeio do programa ao longo dos 12 meses de vigência do convênio. O Município disponibilizará mais R$ 120 mil no ano para o custeio.
A iniciativa é resultado do Convênio nº 4538/2025, firmado entre o Município de Taquari e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e integra as ações do Programa Prato Gaúcho, voltado à implantação e execução de cozinhas comunitárias para oferta de refeições a pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e famílias beneficiárias dos serviços socioassistenciais que se encontram em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar.
O atendimento será destinado prioritariamente a pessoas em situação de rua; idosos e crianças em situação de vulnerabilidade; indivíduos e famílias em situação de pobreza inscritos no Cadastro Único (CadÚnico); pessoas desempregadas; famílias com integrantes que apresentem problemas de saúde e necessitem de proteção, apoio ou cuidados especiais; além de vítimas de violência doméstica e seus dependentes.
As refeições serão servidas de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30min, e deverão ser consumidas no próprio local. Não haverá disponibilização de marmitas ou refeições para retirada.
Com a parceria do Governo do Estado, o município amplia significativamente essa iniciativa. Na nova estrutura, a capacidade de atendimento passará de 320 para 2 mil refeições mensais, um aumento de 525% na oferta. Para viabilizar a implantação e a operacionalização da Cozinha Comunitária, o município também adquiriu equipamentos, mobiliários e utensílios, por meio do Convênio FPE nº 4538/2025. O investimento inicial é de mais de R$ 118 mil.
Entre os itens adquiridos estão equipamentos industriais para o preparo dos alimentos, como multiprocessador de vegetais, descascador de legumes e fritadeiras elétricas, além de mesas e cadeiras para o refeitório, estantes, lavatório para higienização das mãos e gerador de energia. Os equipamentos e mobiliários contribuirão para as condições de preparo dos alimentos e atendimento aos usuários.