Ação em Santa Maria entrega alimentos de forma gratuita a famílias vulneráveis

Uma ação em Santa Maria beneficiou mais de 700 pessoas em 2025 em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul. O Mercado Solidário da Igreja Batista Ágape, em Santa Maria, oferece gratuitamente alimentos e produtos a famílias em situação de vulnerabilidade social, ajudando a aliviar as despesas do cotidiano.

O cadastro é liberado todo dia primeiro de cada mês, às 7h, através do WhatsApp. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada. No primeiro acesso, é necessário informar nome completo e CPF, além de enviar foto da folha-resumo do Cadastro Único (CadÚnico). Quem já participou pode solicitar a vaga diretamente pelo WhatsApp. Cada família pode participar quatro vezes em 12 meses, contados desde a primeira edição, preferencialmente em meses alternados, para ampliar o acesso a outras famílias.

Para Bárbara Franciele Lopes da Rosa, o auxílio permite direcionar parte do orçamento a outras necessidades. Mãe de um menino autista, ela precisa arcar com os custos de deslocamento até Formigueiro, onde o filho realiza tratamento na Apae.

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Além dos alimentos, os presentes recebidos nas edições especiais também marcaram a experiência de Bárbara. No Natal passado, seus filhos foram contemplados com presentes e, neste ano, receberam novas lembranças no Dia das Crianças. Ela conta que não tinha condições financeiras de comprá-los. “Eles simplesmente amaram, porque ganharam presentes que eu não tive condições de comprar. Fizeram a felicidade dos meus filhos”, conta.

Scheila Medianeira Antunes de Senna, que sobrevive com programas sociais, destaca a importância dos alimentos para o sustento dos filhos e o acolhimento oferecido pelo projeto. “Saímos daí muito bem alimentados, tanto fisicamente como espiritualmente”, relata. Um dos momentos mais marcantes para a família foi quando seu filho, jogador da Escolinha Ser Santos, recebeu uma chuteira de futsal. Após conhecer a história da família durante uma visita, a equipe preparou a surpresa. “Ele saiu daí realizado, e eu mais ainda por ver a felicidade do meu filho, pois meus filhos estando felizes eu também tô”, conta.

Além do atendimento regular, o Mercado Solidário promove edições especiais na Páscoa, no Dia das Crianças e no Natal. Neste ano, as crianças aproveitaram brinquedos como pula-pula, tobogãs e piscina de bolinhas, além de algodão-doce e pipoca. No Natal, as famílias também têm acesso a roupas do bazar Ágape e a produtos para a ceia, como panetones, aves natalinas e refrigerantes. Em datas como o Dia das Mães, o Dia dos Pais e o Mês da Mulher, os voluntários organizam ações de acolhimento.

A ação também distribui cestas básicas emergenciais. Em 2025, o Mercado Solidário realizou nove edições, atendeu mais de 250 famílias e distribuiu cerca de 130 cestas emergenciais. Aproximadamente 90% dos lares beneficiados pelo programa são chefiados por mulheres. Nos primeiros sete meses de 2026, quatro edições atenderam 140 famílias e beneficiaram mais de 400 pessoas. Atualmente, o atendimento regular alcança, em média, 50 famílias por edição.

O Mercado Solidário integra o Ágape Social, ministério que há cinco anos desenvolve ações de assistência a pessoas e famílias em situação de necessidade. A iniciativa do Mercado começou em julho de 2023, atendendo 50 pessoas com cerca de uma tonelada de alimentos e produtos. Hoje, cerca de 65 voluntários e oito empresas parceiras colaboram com o trabalho. As doações vêm de arrecadações em supermercados de Santa Maria, grupos caseiros, eventos da igreja e contribuições de pessoas e empresas.