Farroupilha recebe Festival do Moscatel em novembro e dezembro

A Prefeitura de Farroupilha, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte, Lazer e Juventude, em parceria com a Associação Farroupilhense de Vinicultores (Afavin) e a Rota Turística Terra do Moscatel, promove o Festival do Moscatel – Edição Garden 2026. A programação será realizada em duas datas, com o objetivo de proporcionar ao público experiências que integram enoturismo, gastronomia e música, em meio às paisagens do interior do município.
A primeira edição ocorrerá no dia 14 de novembro, das 15h às 21h, na Casa Colombo, e a segunda será realizada no dia 5 de dezembro, no mesmo horário, na Vinícola Cappelletti. A entrada é gratuita. A taça oficial do evento terá o valor de R$ 20,00 e dará direito a uma degustação de 100 ml de espumante Moscatel.
A programação musical contará com diferentes atrações em cada data. No dia 14 de novembro, o público poderá acompanhar os shows de Vitor Henrique e Gabriel e Robson Gervasoni e Banda. Já no dia 5 de dezembro, as apresentações ficam por conta do Musical Kremony e novamente de Robson Gervasoni e Banda.
O público também poderá conhecer e degustar os produtos das vinícolas participantes: Nova Cooperativa Vinícola, Vinícola Cappelletti, Cave Antiga, Vinícola Tonini, Casa Colombo e Casa Perini.
Um dos destaques do festival será a gastronomia, preparada por três Clubes de Mães do município: Renascer, de Nova Sardenha; Nossa Senhora Aparecida, de Monte Pasqual; e Aliança, da SER Farrapos. Os cardápios reúnem opções salgadas e doces, com pratos tradicionais da culinária italiana e produtos coloniais.
Entre as opções oferecidas pelo Clube de Mães Renascer estão polenta brustolada com queijo e salame, porções de croquete, cappelletti, polenta frita e queijo, além de nozes caramelizadas, biscoitos caseiros e mini cucas.
O Clube de Mães Aliança terá pizzas de calabresa e frango, sanduíche aberto com pão sírio, polenta mole com fortaia, tortei frito, bolacha colonial e bolo de pote. Já o Clube de Mães Nossa Senhora Aparecida oferecerá batata frita, pastéis de frango e carne, tábua de frios, grostoli, nega-maluca e biscoito colonial. Mais informações e reservas podem ser obtidas diretamente com a Afavin, pelo telefone (54) 99643-7204.