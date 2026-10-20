Drone vai transportar amostras de exames entre Caxias e Farroupilha

A Unimed Serra Gaúcha apresentará, durante a 35ª Mercopar, de 20 a 23 de outubro, o primeiro drone para o transporte de amostras de exames laboratoriais do Rio Grande do Sul. A tecnologia conectará unidades da cooperativa médica em Farroupilha e Caxias do Sul, com o objetivo de tornar mais ágil, previsível e eficiente o deslocamento de materiais biológicos entre os postos de coleta e a área técnica.
A operação será implementada em até 90 dias e deverá reduzir o tempo do transporte de cerca 30 minutos por via terrestre para 24 minutos de voo. Solução sustentável — o dispositivo é 100% elétrico —, o drone transportará materiais biológicos da categoria B, que incluem amostras para exames de rotina clínica e análises virais, bacterianas e fúngicas, classificadas como de baixo risco.
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O projeto inovador utilizará o modelo DLV-2 A25, da empresa Speedbird, que percorrerá uma rota aérea programada de 17,4 km entre o posto de coleta do laboratório do Pronto-Atendimento de Farroupilha até a área técnica do Complexo Hospitalar Unimed, em Caxias do Sul, onde os exames são processados. Com capacidade para percorrer até 25 km, a aeronave fará o transporte entre os pontos de decolagem e pouso, enquanto equipes treinadas serão responsáveis pelas etapas terrestres de coleta e entrega das amostras.
A frequência inicial dos voos e a definição exata dos pontos operacionais serão estabelecidas após a pesquisa de campo, que também permitirá detalhar a estrutura necessária para o início das atividades.
Além transporte por drone, a Unimed Serra Gaúcha apresentará na 35ª Mercopar outras duas tecnologias já incorporadas à sua rotina: a plataforma de automação GLP Systems Track, utilizada no Laboratório de Análises Clínicas, e os robôs assistentes Sofia, que transportam medicamentos no Complexo Hospitalar, em Caxias do Sul.
Responsável pelo processamento de aproximadamente 240 mil exames de sangue por mês, o Laboratório de Análises Clínicas incorporou a plataforma GLP Systems Track para otimizar o fluxo de trabalho, ampliar a rastreabilidade das amostras e proporcionar mais agilidade ao processamento. Conectado a sistemas analíticos, o equipamento atua em diferentes tipos de exames, incluindo análises bioquímicas, como glicose e triglicerídeos, imunormônios, testes para doenças infectocontagiosas e marcadores tumorais.
Já os dois robôs Sofia circulam de forma autônoma pelos corredores do Complexo Hospitalar, transportando medicamentos entre diferentes setores. Equipadas com sensores de navegação e rotas programadas, identificam obstáculos, acionam elevadores e avisam as equipes quando chegam ao destino.