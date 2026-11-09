Escola de Dois Irmãos receberá 400 livros do projeto Bibliotecas RS

O Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal de Ensino Fundamental Felippe Alfredo Wendling, de Dois Irmãos, será o próximo beneficiado pelas doações de livros do Projeto Biblioteca RS, a partir do apoio da Macromix. A entrega do acervo será na sexta-feira (13), a partir das 10h, com a presença de Adriane Laste, coordenadora do projeto.
De acordo com dados do Anuário Brasileiro da Educação Básica de 2025, no Rio Grande do Sul, 84,50% das escolas possuem biblioteca ou sala de leitura. Com o intuito de valorizar esses espaços, acervos de 400 títulos cada, com curadoria especializada, estão sendo doados, por meio do projeto Bibliotecas RS, para diversas instituições de ensino públicas do estado, em cidades como Esteio, Porto Alegre, Guaíba e Dois Irmãos.
Ao disponibilizar acervos diversificados em escolas, bibliotecas e espaços comunitários, o projeto fortalece os ambientes de leitura, amplia as oportunidades de formação de leitores desde a infância e estimula a participação de educadores, famílias e comunidades. Dessa forma, a iniciativa soma esforços às políticas públicas de livro e leitura, contribuindo para a construção de territórios mais leitores, inclusivos e comprometidos com a diversidade cultural e a sustentabilidade socioambiental.
Por isso, os acervos incluem títulos dos mais variados gêneros, além de exemplares destinados à Educação de Jovens Adultos (EJA), livros recentemente publicados, obras de autores indígenas e mulheres, e livros em braile para garantir acessibilidade. O projeto também prevê atividades de contação de histórias em escolas a serem definidas.
Além da Macromix, a iniciativa conta com os apoios do BRDE, Calçados Beira Rio, Ferramentas Gedore, Ferramentas Gerais, Rissul e Santa Lúcia Distribuidora de Combustíveis, para a entrega dos demais acervos que totalizam 20 mil livros para o Estado.
Para apoiar o Bibliotecas RS, as empresas podem entrar em contato com a coordenadora do Nossa Biblioteca, Adriane Laste, pelo e-mail adriane@nossabiblioteca.com.br.