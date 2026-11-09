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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 15:56

Bento Gonçalves terá premiação de vinhos produzidos com BRS Lorena

Iniciativa busca dar visibilidade à diversidade de vinhos e outros produtos elaborados com a BRS Lorena

Iniciativa busca dar visibilidade à diversidade de vinhos e outros produtos elaborados com a BRS Lorena

Embrapa Uva e Vinho/Divulgação/Cidades
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Jornal Cidades
A Embrapa Uva e Vinho e o Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS) realizam, nesta sexta-feira, 13 de novembro, a cerimônia de premiação da 2ª Seleção de Vinhos de BRS Lorena. O evento ocorre às 18h, no auditório da Embrapa Uva e Vinho, em Bento Gonçalves, com a entrega de certificados e medalhas aos produtos premiados.
A Embrapa Uva e Vinho e o Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS) realizam, nesta sexta-feira, 13 de novembro, a cerimônia de premiação da 2ª Seleção de Vinhos de BRS Lorena. O evento ocorre às 18h, no auditório da Embrapa Uva e Vinho, em Bento Gonçalves, com a entrega de certificados e medalhas aos produtos premiados.
A edição de 2026 reuniu 84 amostras de 51 vinícolas de cinco estados brasileiros : Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Os produtos foram avaliados por 30 degustadores, em sessão realizada no dia 16 de outubro, na Embrapa Uva e Vinho.
A iniciativa busca dar visibilidade à diversidade de vinhos e outros produtos elaborados com a BRS Lorena, cultivar híbrida desenvolvida pela Embrapa Uva e Vinho , além de incentivar seu cultivo, valorizar o trabalho das vinícolas e ampliar o reconhecimento das variedades brasileiras.

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