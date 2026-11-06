Prefeitura de Erechim inaugura Serviço de Telemedicina

A Prefeitura de Erechim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou, na sexta-feira (6), o Serviço de Telemedicina da Rede Municipal de Saúde. A iniciativa, que já contabiliza 300 consultas realizadas, representa um avanço na ampliação do acesso à Atenção Especializada, utilizando a tecnologia para aproximar médicos especialistas dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e contribuir para o enfrentamento da dificuldade de acesso a determinadas especialidades médicas.
O serviço, que já está em funcionamento, e que já atendeu 300 pessoas, inicia com quatro especialidades médicas: Neurologia, Neuropediatria, Pediatria e Endocrinologia. As áreas contempladas atendem a demandas importantes da população, especialmente crianças que necessitam de avaliação especializada e adultos e idosos que precisam de acompanhamento neurológico e endocrinológico.
A estrutura disponibilizada conta com dois consultórios digitais, apoio presencial e acompanhamento de profissionais de enfermagem e psicologia, garantindo acolhimento, organização e humanização durante o atendimento. A equipe acompanha o paciente desde a chegada ao serviço até a realização da consulta e as orientações para continuidade do cuidado.
Estiveram presentes na solenidade o prefeito de Erechim, Paulo Polis; o vice-prefeito, Flávio Tirello; representando a Câmara de Vereadores, o vereador Juares Bernardi; o secretário de Saúde, Vianei Mueller; a secretária adjunta de Saúde, Juliana Deboni Conci; o coordenador adjunto da 11ª Coordenadoria Regional de Saúde, Juarez Sandri; a assessora da Secretaria de Saúde, Kellin Delai; servidores da Secretaria de Saúde; secretários de Governo; vereadores e imprensa. Também participaram crianças e adolescentes do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi), que realizaram uma apresentação musical durante a solenidade.