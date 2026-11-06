Lajeado realiza atendimento para orientar proprietários sobre Plano de Desocupação

A Prefeitura de Lajeado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social, levará uma equipe da área de Habitação ao bairro Centro, na região conhecida como Praia, na próxima quarta-feira (11) para atender proprietários de imóveis e prestar orientações sobre programas habitacionais, o Plano de Desocupação e Resiliência Climática das Zonas de Inundação, entre outros.
A ação será realizada na esquina das ruas Borges de Medeiros e General Osório, por meio de uma base móvel, com uma van da Secretaria do Desenvolvimento Social e o ônibus do Departamento de Trânsito, e tem como objetivo identificar proprietários que ainda não procuraram a Secretaria, esclarecer dúvidas e fornecer informações sobre o processo.
Durante o atendimento, a equipe estará disponível das 9h às 11h, e das 14h às 16h30min, para conversar com os proprietários sobre a situação dos imóveis e os possíveis encaminhamentos para inclusão em programas habitacionais, conforme os critérios estabelecidos na legislação.
O Plano de Desocupação e Resiliência Climática das Zonas de Inundação estabelece uma estratégia para a desocupação gradual e definitiva de áreas sujeitas às cheias do Rio Taquari, inicialmente compreendidas entre as cotas 19 e 24 metros. A proposta prevê o reassentamento de famílias por meio de programas habitacionais e, quando cabível, outros instrumentos previstos no plano.