Expovale Construmóbil abre dia 12 com 400 expositores em Lajeado

A 24ª Expovale e a 12ª Construmóbil começam em 12 de novembro, no Parque do Imigrante, em Lajeado, com a Avenida do Turismo reunindo mais de 100 municípios. O número mais do que triplica o da edição passada, quando a organização informou cerca de 30 participantes.
A presidente da feira, Adriana Nunes Machado, explica que as prefeituras não pagam pelo espaço, cedido pela organização. Por isso, na avaliação dela, a avenida é a maior do estado entre os espaços não pagos do setor, com 18 regiões representadas. “É um número muito relevante para uma feira cujo foco não é o turismo”, afirmou, em visita da comitiva do evento à redação do Jornal Cidades.
A programação ocorre entre os dias 12 e 15, e entre 18 e 22 de novembro, em nove dias de feira, com cerca de 400 expositores. Na última edição, foram cerca de 108 mil visitantes e R$ 120 milhões em negócios realizados. A organização espera superar os dois volumes, com ingressos mais acessíveis e horários gratuitos. Adriana reconhece que o ano foi desafiador, com Copa do Mundo, eleição e reforma tributária, mas mantém a expectativa alta. Segundo ela, “agora não tem mais desculpa” e é hora de “arregaçar a manga”.
A programação inclui show da banda Nenhum de Nós e um ambiente lounge, voltado a negócios após o horário dos pavilhões. Para a presidente, a feira é “a vitrine do que nós temos”, reflexo da diversidade da economia regional.
A rede hoteleira de Lajeado já está esgotada, segundo Adriana. São oito estabelecimentos, com 718 quartos e capacidade para 1.449 pessoas. A rainha da Expovale, Mariana Vale Brito, percorreu os 36 municípios do Vale do Taquari para divulgar o evento junto com as princesas Isabela Zappe e Bruna Soto. “Mesmo ela acontecendo em Lajeado, ela é do Vale do Taquari”, disse.
Entre os expositores, a Steel Tech, de Santa Clara do Sul, estreia na feira com projetos personalizados em containers. A realização é da Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil) e da Prefeitura.