Municípios do Vale do Caí e da Serra aderem ao edital para manutenção de sistemas antigranizo

Vinte cidades da Serra gaúcha e Vale do Caí aderiram ao edital da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) para apoio à manutenção e à operação de sistemas antigranizo. A iniciativa prevê o cofinanciamento estadual de despesas necessárias para manter os equipamentos em funcionamento e ampliar a proteção das áreas agrícolas contra os prejuízos provocados por eventos de granizo.
Os municípios inscritos são Campestre da Serra, São Marcos, São Vendelino, Pinto Bandeira, Fagundes Varela, Veranópolis, Bento Gonçalves, Farroupilha, Vale Real, Antônio Prado, Boa Vista do Sul, Caxias do Sul, Flores da Cunha, Monte Belo do Sul, Coronel Pilar, Vila Flores, Santa Tereza, Nova Roma do Sul, Alto Feliz e Nova Pádua.
As propostas passarão por análise técnica e documental da Seapi. A previsão é de que essa etapa seja concluída até 2 de dezembro, considerando o prazo do edital de até 20 dias úteis após o encerramento das inscrições.
O edital prevê o cofinanciamento de 20%, 25% ou 30% dos custos anuais de manutenção dos sistemas, conforme a pontuação obtida por cada município no processo de seleção. Os valores dos convênios poderão variar de R$ 50 mil a R$ 1 milhão por município.
A iniciativa será viabilizada por meio do Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura (Fundovitis). Os recursos poderão ser utilizados para aquisição de reagentes, monitoramento meteorológico e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.
Os sistemas previstos no edital utilizam geradores terrestres de dispersão de iodeto de prata, tecnologia também adotada em Santa Catarina. A proposta é estimular uma atuação regional coordenada, com uma rede integrada de distribuição dos equipamentos.
O programa prevê a destinação de até R$ 3,1 milhões por exercício, a partir de 2027. Os convênios terão vigência estimada de cinco anos, com possibilidade de desembolso de até R$ 15,5 milhões ao longo do período.
A implantação inicial da infraestrutura não está incluída no repasse estadual. Nesse caso, o Sicredi será parceiro da iniciativa e fará a doação dos equipamentos aos municípios.
A iniciativa foi estruturada a partir de demandas de municípios produtores de uva, considerando os impactos que episódios de granizo podem causar à produção vitivinícola. Além de contribuir para a continuidade da operação dos sistemas, o apoio estadual busca compartilhar com as prefeituras os custos de manutenção da estrutura.