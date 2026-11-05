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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 16:59

São Leopoldo realiza 14ª Feira de Produtores Rurais

Promovida pela Sedetec, a feira contará com 12 feirantes, das 8h às 13h, em frente ao Centro Administrativo Municipal

Promovida pela Sedetec, a feira contará com 12 feirantes, das 8h às 13h, em frente ao Centro Administrativo Municipal

Marcy Dutra/Prefeitura de São Leopoldo/Divulgação/Cidades
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Jornal Cidades
A Prefeitura de São Leopoldo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico (Sedetec), realiza nesta sexta-feira (6), das 8h às 13h, a 14ª Feira de Produtores Rurais, em frente ao Centro Administrativo Municipal. A edição reunirá oito produtores rurais e quatro empreendimentos da economia solidária, integrando as ações do programa Inova Rural e de incentivo à produção local.
A Prefeitura de São Leopoldo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico (Sedetec), realiza nesta sexta-feira (6), das 8h às 13h, a 14ª Feira de Produtores Rurais, em frente ao Centro Administrativo Municipal. A edição reunirá oito produtores rurais e quatro empreendimentos da economia solidária, integrando as ações do programa Inova Rural e de incentivo à produção local.
Durante a feira, a comunidade poderá conhecer e comprar produtos diretamente dos participantes. A proposta é aproximar produtores e consumidores, valorizar a agricultura familiar e ampliar as oportunidades de comercialização para quem produz no município.
A presença dos empreendimentos da economia solidária amplia a diversidade da feira e abre espaço para a divulgação de iniciativas locais de trabalho e renda. Além da comercialização, o evento busca dar visibilidade à produção rural de São Leopoldo e à sua importância para o abastecimento e a economia do município. A atividade faz parte das ações da Sedetec voltadas ao fortalecimento dos pequenos produtores e à aproximação entre o campo e a cidade.

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