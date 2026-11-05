São Leopoldo realiza 14ª Feira de Produtores Rurais

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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 16:59
Promovida pela Sedetec, a feira contará com 12 feirantes, das 8h às 13h, em frente ao Centro Administrativo MunicipalMarcy Dutra/Prefeitura de São Leopoldo/Divulgação/Cidades