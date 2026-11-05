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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 16:31

Grupo Tholl é atração na chegada do Papai Noel ao Shopping Pelotas

Apresentação inédita no empreendimento é inspirada em "O Quebra-Nozes" e marca a abertura da programação natalina

Apresentação inédita no empreendimento é inspirada em "O Quebra-Nozes" e marca a abertura da programação natalina

LOJAS MAGNABOSCO/DIVULGAÇÃO/JC
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A festa de chegada do Papai Noel terá a participação do Grupo Tholl no Shopping Pelotas neste sábado (7). Pela primeira vez, o coletivo artístico se apresenta no empreendimento como atração principal, com uma montagem inspirada no clássico “O Quebra-Nozes”. A programação ainda contará com o acendimento da árvore de Natal externa, além de cortejo pelos corredores. O espaço destinado ao evento, montado no estacionamento, terá abertura a partir das 17h, com início da apresentação circense marcada para às 19h.
A festa de chegada do Papai Noel terá a participação do Grupo Tholl no Shopping Pelotas neste sábado (7). Pela primeira vez, o coletivo artístico se apresenta no empreendimento como atração principal, com uma montagem inspirada no clássico “O Quebra-Nozes”. A programação ainda contará com o acendimento da árvore de Natal externa, além de cortejo pelos corredores. O espaço destinado ao evento, montado no estacionamento, terá abertura a partir das 17h, com início da apresentação circense marcada para às 19h.
Com aproximadamente 40 minutos de duração, o espetáculo irá conduzir o público por uma aventura repleta de emoção e fantasia. A montagem combina elementos do ballet clássico à linguagem circense, com figurinos e cenários exuberantes, além de números circenses inéditos, que incluem acrobacias, apresentações aéreas e efeitos especiais. A proposta é transportar crianças e adultos para o universo mágico da obra, em uma experiência que também dialoga com a temática da decoração natalina escolhida para a parte interna do empreendimento, que será inaugurada também neste sábado.

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