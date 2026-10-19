Estrela intensifica preparativos para início das festividades de Natal

O Natal ainda não chegou ao calendário, mas já começa a ganhar forma em Estrela. No barracão onde são preparados os elementos decorativos, as equipes trabalham na montagem das peças que, em poucas semanas, transformarão o município em um cenário de luzes e encantamento.
Os preparativos antecipam uma edição com novidades, novos espaços ornamentados e maior participação da comunidade. A programação será apresentada oficialmente no dia 10 de novembro.
A celebração natalina integra o calendário de eventos mais aguardados pelos estrelenses, reunindo gerações em torno de uma tradição que valoriza a convivência, a cultura e o espírito de comunidade. A cada edição, a expectativa se renova com a transformação dos espaços públicos e a realização de uma programação que convida as famílias a vivenciar a magia desta época do ano.
Para 2026, a proposta é preservar essa identidade, mas também surpreender com novas experiências. Entre as atrações já confirmadas está o Passaporte de Natal, que convidará moradores e visitantes a percorrer 12 pontos decorados, colecionar carimbos e concorrer a brindes. O roteiro reunirá espaços tradicionais e locais inéditos, que receberão ornamentação natalina pela primeira vez. “Estamos preparando novidades que vão surpreender a comunidade. Queremos valorizar nossos espaços, estimular a circulação pela cidade e proporcionar experiências que tornem o Natal ainda mais especial”, afirma a secretária-adjunta de Cultura, Bruna Nunes.
A proposta também busca envolver comerciantes e moradores na construção do clima natalino. Na próxima semana, a prefeitura de Estrela prevê um encontro com lojistas para incentivar a decoração de vitrines e fachadas. Uma campanha convidará as famílias a ornamentar suas residências, sem caráter competitivo. “Queremos que o espírito natalino ultrapasse os espaços públicos e esteja presente em toda a cidade. O envolvimento da comunidade é o que torna essa celebração ainda mais bonita e acolhedora”, complementa Bruna.