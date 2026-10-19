Natal Luz inicia 41ª edição em Gramado na próxima quinta-feira

O 41º Natal Luz de Gramado tem abertura oficial na quinta-feira (22), às 19h, na Rua Coberta e no Palácio dos Festivais. O evento segue até 17 de janeiro de 2027, com 88 dias de programação, e os espetáculos começam no dia 23, com O Grande Desfile de Natal.
Realizado pela Gramadotur, autarquia municipal de turismo, o festival transforma a cidade em um parque temático de Natal a céu aberto. A programação foi apresentada em 6 de outubro, no Centro de Eventos Expogramado. A edição ocorre após o título de mais longo festival de Natal do mundo, concedido pelo Guinness World Records. O orçamento é de R$ 41 milhões, e a expectativa é receber mais de 2,8 milhões de visitas, com mais de 400 atividades artísticas e culturais e 2.500 profissionais envolvidos. Com o tema Quando o coração acende, o mundo se ilumina, a decoração terá cerca de 4 milhões de pontos de LED.
O Grande Desfile de Natal passa a ocorrer em área coberta, nos pavilhões do Expogramado, com mais de 400 personagens, sete alas e 11 carros alegóricos. São 39 apresentações às quartas, sextas e domingos, às 20h. O Nativitaten, no lago do Serra Park, terá 25 apresentações às quintas e domingos, às 20h, com palco maior e painéis de LED ampliados de 180 para 500 metros quadrados.
No Palácio dos Festivais, estreiam O Brilho do Natal, da LightWire, com 75 sessões de quinta a domingo, às 15h e às 18h, além de feriados, e Natal Luz in Concert, com a Orquestra Sinfônica de Gramado, em oito apresentações às 21h, a partir de 26 de outubro.
Entre as atrações gratuitas estão O Despertar das Luzes, show de acendimento diário às 20h; a Parada de Natal, às sextas, sábados e domingos, às 15h; e o cortejo Caminho de Luzes, às terças. Há ainda apresentações na Rua Coberta e na Vila de Natal, além do Concurso Brilha Gramado e da Corrida e Caminhada do Noel. Ingressos em natalluzdegramado.com.br, com 5% de desconto até 22 de outubro.